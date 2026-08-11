Sucesos
La Policía usa la escala de Bomberos para acceder a una casa vacía de Abarán y pillar in fraganti a dos ladrones
Los vecinos alertaron al oír fuertes golpes y rotura de cristales
Agentes de la Policía Local de Abarán, en colaboración con efectivos de la Guardia Civil, procedieron de madrugada a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de robo en una vivienda no habitada, indica la Policía en su Facebook.
Los hechos se iniciaron tras recibir la Policía Local una llamada telefónica de varios vecinos que alertaban de haber escuchado la rotura de cristales y fuertes golpes en las inmediaciones de la calle Menéndez Pelayo.
Personados rápidamente los agentes en el lugar, comprobaron la presencia de cristales fracturados en el suelo, así como indicios compatibles con un intento de acceso al inmueble. Al encontrarse bloqueados los diferentes puntos de acceso a la vivienda, se solicitó la presencia de Bomberos y el apoyo de la Guardia Civil, con el objetivo de garantizar un acceso seguro al interior.
Una vez en el lugar los efectivos de Bomberos, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil accedieron al inmueble mediante una escala, a través de una de las ventanas, localizando en su interior a dos individuos, que fueron inmediatamente detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente por su presunta participación en un delito de tentativa de robo en vivienda.
Desde la Jefatura de la Policía Local de Abarán se quiere poner en valor la rápida actuación, coordinación y profesionalidad de todos los agentes intervinientes, que no cesaron en su empeño hasta localizar y detener a los presuntos autores.
"Una actuación que vuelve a poner de manifiesto la eficacia, preparación y compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan diariamente para garantizar la seguridad de los vecinos de Abarán", detallan desde el Cuerpo.
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