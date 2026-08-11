Fuego
Estabilizado el incendio de Moratalla
Sobre el terreno permanecen dos brigadas terrestres
El incendio de Moratalla que se extendió por el pinar de los montes se reacticó este martes y provocó la movilización de dos helicópteros para aplacar las llamas en la zona. Junto a los medios aéreos hubo dos brigadas terrestres que ayudaron en las labores de extinción.
El incendio llegó a quemar unas 80 hectáreas durante el pasado fin de semana. El principal reto al que se enfrentaron los equipos de extinción fue el viento que llegó a alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora. El 112 indicó que tras declararse controlado el pasado domingo a las 12 horas del mediodía, el fuego se reactivó a las 17.20 horas de este martes.
Las llamas se desataron, de forma específica, en la zona de Inazares. Esta vez, sin embargo, indicaron que el incendio se encuentraba en una zona pedregosa y no afectó a pinares. Todo esto facilitó el trabajo de los efectivos.
Si bien se desconocen los motivos concretos por los que el siniestro se reavivó, no es extraño que estos desastres vuelvan a la vida tras ser controlados por puntos calientes que permanecen ocultos bajo cenizas, raíces o restos vegetales. Los bomberos han explicado, durante otros sucesos a esta redacción, que son especialmente problemáticas las zonas en las que los árboles introducen sus raíces en zonas rocosas.
Por otra parte, la jornadas de importante calor que atraviesa el territorio regional favorece la proliferación de los fuegos. Así como la baja humedad y el viento.
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