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Fuego

Estabilizado el incendio de Moratalla

Sobre el terreno permanecen dos brigadas terrestres

El incendio de Moratalla el pasado sábado.

El incendio de Moratalla el pasado sábado. / 112

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José Arrondo

El incendio de Moratalla que se extendió por el pinar de los montes se reacticó este martes y provocó la movilización de dos helicópteros para aplacar las llamas en la zona. Junto a los medios aéreos hubo dos brigadas terrestres que ayudaron en las labores de extinción.

El incendio llegó a quemar unas 80 hectáreas durante el pasado fin de semana. El principal reto al que se enfrentaron los equipos de extinción fue el viento que llegó a alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora. El 112 indicó que tras declararse controlado el pasado domingo a las 12 horas del mediodía, el fuego se reactivó a las 17.20 horas de este martes.

Ubicación del incendio actualmente, según el 112.

Ubicación del incendio actualmente, según el 112. / 112

Las llamas se desataron, de forma específica, en la zona de Inazares. Esta vez, sin embargo, indicaron que el incendio se encuentraba en una zona pedregosa y no afectó a pinares. Todo esto facilitó el trabajo de los efectivos.

Si bien se desconocen los motivos concretos por los que el siniestro se reavivó, no es extraño que estos desastres vuelvan a la vida tras ser controlados por puntos calientes que permanecen ocultos bajo cenizas, raíces o restos vegetales. Los bomberos han explicado, durante otros sucesos a esta redacción, que son especialmente problemáticas las zonas en las que los árboles introducen sus raíces en zonas rocosas.

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Vista aérea de Inazares tras la estabilización del incendio.

Vista aérea de Inazares tras la estabilización del incendio. / 112

Por otra parte, la jornadas de importante calor que atraviesa el territorio regional favorece la proliferación de los fuegos. Así como la baja humedad y el viento.

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