Detenida una mujer por pegar un puñetazo a un policía de Abarán en la puerta de los juzgados de Cieza

Una mujer, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, fue detenida este martes por pegar un puñetazo a un policía de Abarán que intentó mediar en la discusión que ella mantenía con su pareja en la puerta de los juzgados de Cieza, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar este martes por la mañana, cuando agentes de la Policía Local de Abarán (de paisano) fueron al juzgado por una actuación relacionada con un procedimiento por un doble quebrantamiento de condena ocurrido recientemente en el pueblo.

"Mientras permanecían en las inmediaciones de las dependencias judiciales, los agentes escucharon fuertes ruidos y altercados procedentes del exterior, observando a una pareja que estaba protagonizando un incidente en la vía pública", detallaron las mismas fuentes, que añadieron que "ante esta situación, los agentes salieron del edificio con el objetivo de restablecer la calma y evitar que el incidente pudiera ir a más".

Un fuerte golpe a la puerta

Entonces, prosigue el Cuerpo, "durante la intervención, una de las personas implicadas (la mujer) golpeó fuertemente la puerta de acceso al juzgado y, cuando los agentes trataron de tranquilizarla, lanzó un puñetazo contra el pecho de uno de los agentes actuantes".

El golpe no provocó lesiones al funcionario policial, que continuó con la intervención, procediendo los agentes a controlar la situación y restablecer el orden en las inmediaciones del edificio judicial. La mujer fue arrestada, como presunta autora de un delito de atentado a agente de la autoridad. Fuentes cercanas al caso detallaron que tanto ella como el varón participante en la riña tendrían problemas de adicciones a sustancias.

"Desde la Jefatura de la Policía Local de Abarán se quiere poner en valor, una vez más, la profesionalidad y actitud de servicio de los agentes, quienes, encontrándose fuera de su municipio y realizando una diligencia judicial, intervinieron de manera inmediata al detectar una situación que podía alterar el normal funcionamiento de las dependencias judiciales", subrayan desde el Cuerpo.