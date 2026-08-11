Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia

La Guardia Civil investiga la agresión a un murciano de 49 años de edad que resultó gravemente herido al ser golpeado con un puño americano en la cara en su pueblo, Zeneta, en Murcia, tal y como informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar al comienzo del mes de julio, sobre las ocho de la tarde de un jueves, cuando, según relató el afectado en su denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, salía de una administración de lotería tras echar una Primitiva y se encontró con un sujeto que le abordó y le preguntó «por qué había pegado a un tal Dani». Entonces, siempre según el relato del perjudicado, este chico lo agarró del cuello y le propinó en el rostro un violento golpe con un puño americano que portaba en la mano.

Cabe recordar que un puño americano es algo completamente ilegal en España para particulares. Está prohibido tenerlo, comprarlo, venderlo o llevarlo en la calle, por lo que, de confirmarse que el individuo actuó con él, también se enfrentaría a cargos por tenencia de un arma prohibida, además de por el delito de lesiones.

El agresor, un joven español con tatuajes

Como consecuencia del ataque, el vecino cayó al suelo, mareado. Al lugar se movilizó una ambulancia, que trasladó al herido al Reina Sofía de Murcia. Las pruebas médicas revelaron que sufría una fractura nasal; además, el agresor le saltó tres dientes del puñetazo.

El murciano, que cumplirá 50 años en apenas unos días, acudió un día después del ataque a poner la denuncia al cuartel de la Benemérita de Beniel (cabe reseñar que Zeneta es una población que se divide entre los municipios de Murcia y de Beniel) y entonces dio una descripción de su agresor: un joven español, de no más de 30 años, corpulento y con tatuajes en la nuca, al que conocía de vista y con quien, subrayó, nunca había tenido un problema previo.

El 12 de julio, tres días después de la agresión, el murciano ingresó en el hospital y fue operado para ponerle una placa de titanio en la cara. Le dieron el alta el día 17. Según consta en un informe clínico de cirugía maxilofacial, emitido 18 días después del ataque denunciado, el hombre sufrió una fractura de los huesos de la cara de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El citado informe lo redactó el facultativo que le retiró la escayola y le explicó el tratamiento que tendría que seguir.

La Benemérita ya tiene conocimiento del caso y, según fuentes próximas, habría identificado al presunto agresor, después de que la propia víctima facilitase sus señas: se trataría también de un vecino de Zeneta, una pedanía que no llega a los 2.000 habitantes.

La víctima, tras salir del hospital, ha contratado los servicios de un profesional de la abogacía de Murcia, en concreto de Francisco José Mauri, de Gefiser Abogados.