Desmantelado un grupo criminal que asaltó a punta de pistola un comercio en Cartagena

Irrumpieron en el local con un arma de fuego y un machete. De forma violenta y sorpresiva, alcanzaron al dueño, lo agredieron con violencia, lo maniataron y lo dejaron sangrando en el suelo. Del local se llevaron 7.000 euros y las llaves de un coche, propiedad de la víctima, en el que huyeron. En ese momento la Guardia Civil inició una investigación que se ha saldado con la detención de tres miembros de un grupo delictivo, como presuntos autores de un robo con violencia, ocurrido en un comercio de Cartagena el pasado mes de mayo.

El registro del domicilio del supuesto líder, en Cartagena, ha culminado con la incautación de un revólver, munición, grilletes, un chaleco antibalas y un chaleco policial. Se han aprehendido más de 3.000 euros, hachís, cocaína, marihuana y se ha desmantelado una instalación ‘indoor’ destinada al cultivo interior de cannabis. También se han recuperado varias piezas de joyería robadas.

La investigación desarrollada por especialistas en Policía Judicial hizo sospechar que, a tenor de la rapidez, la coordinación y el modus operandi: amenazas con arma de fuego, podía tratarse de un violento grupo criminal.

Las primeras pesquisas permitieron a la Guardia Civil recuperar el vehículo robado.

Colaboración ciudadana

Gracias a la colaboración ciudadana, los guardias civiles conocieron el aspecto físico de los delincuentes, la ruta de huida y otros detalles de interés, todo lo cual permitió establecer una línea de investigación certera. La Guardia Civil descubrió que se trataba de un grupo organizado que, al parecer, había planificado el robo, llegando a realizar vigilancias previas sobre el comercio.

Las labores de investigación dieron sus frutos con la identificación de un primer delincuente y con la localización de su domicilio, para el que se solicitó mandamiento judicial de entrada y registro.

En un amplio dispositivo policial, la Guardia Civil llevó a cabo el registro del inmueble, donde se detuvo al principal sospechoso. En la vivienda se hallaron numerosos indicios relacionados con el robo, tales como un arma de fuego tipo revólver y munición. También se incautaron grilletes, un chaleco antibalas y un chaleco policial.

El registro finalizó con la recuperación de varias piezas de joyería robadas y con la aprehensión de más de 3.000 euros, hachís, cocaína, marihuana y una instalación ‘indoor’ destinada al cultivo interior de cannabis.

Paralelamente, en Valencia, se llevó a cabo la detención de otros dos individuos, supuestos miembros del grupo criminal ahora desmantelado.

A los tres detenidos –de 40, 53 y 73 años– se les atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con violencia, con resultado de lesiones, hurto de uso de vehículo a motor, tenencia ilícita de arma de fuego, cultivo, elaboración y tráfico de drogas; y de pertenencia a grupo delictivo.

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La investigación aún continúa abierta.