Las agresiones a policías se disparan en la Región de Murcia: "Nos tiran piedras, nos muerden y salen libres"

Los profesionales de las Policías Local y Nacional, así como de la Guardia Civil, se juegan el tipo a diario en la Región delante de violentos que, la mayoría de las veces, los insultan, pero también los golpean. Amenazas, improperios y ataques físicos están a la orden del día de unos uniformados que, en demasiadas ocasiones, acaban en el centro de salud o directamente en el hospital, tras un incidente en el que es la propia sangre del policía la que acaba derramándose.

El pasado domingo, en una playa de Cartagena, un subinspector de la Policía Local recibía un golpe que lo mandaba al hospital: en su caso, no estaba de servicio, sino que medió en una riña. Días antes, al lado del tanatorio del municipio de San Javier: un individuo se liaba a pedradas contra tres policías y destrozaba un coche patrulla.

«Estaba ido», dirían luego los afectados, que resultaron heridos y precisaron de asistencia médica. A mediados de julio, en la misma localidad, otro sospechoso la emprendía a patadas y cabezazos contra los agentes que fueron a detenerlo por acuchillar a un hombre durante una riña.

El parabrisas de un coche policial visiblemente dañado tras ser apedreado. / L. O.

El primer sujeto, un hombre en situación de calle, fue arrestado después de que los efectivos se viesen obligados a usar gas pimienta para reducirlo y, tras pasar por el Juzgado de Guardia de San Javier, fue mandado a prisión provisional. Con episodios así, los miembros de los Cuerpos de Seguridad se sienten «expuestos y vulnerables» ante personas que, aseguran, son cada vez más agresivas.

Los ataques son más brutales porque, según lamentan los policías, estos violentos son conscientes de que «no les va a pasar nada». Como apunta un agente destinado en la Región, los sospechosos «nos tiran piedras, dan patadas, nos muerden y salen libres por la puerta del juzgado».

"Desprotección absoluta"

Con los datos del Ministerio del Interior en la mano, las agresiones a agentes de la Comunidad murciana se han duplicado en la última década, al pasar de 284 en el año 2015 a 582 en 2025. A nivel nacional, los ataques a miembros de los Cuerpos de Seguridad de Estado pasaron de 9.967 casos en 2018 a 16.554 en 2025, un incremento del 65,7% en siete años.

"Cuando nos vemos obligados a aplicar la fuerza, nos ponen en el punto de mira", lamentan desde el SUP

«No se nos puede pedir que protejamos a los ciudadanos si a nosotros nos dejan vendidos en la calle», dice a La Opinión Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia. Insiste en que «la sensación que tenemos a diario en la calle es de una desprotección absoluta».

Son varios los factores que dan lugar a esto: «Primero, los medios materiales. Salimos a trabajar sin el equipamiento adecuado ni actualizado para hacer frente a situaciones de violencia que cada vez son más graves», destaca Rodríguez. A eso se une la legislación que establece que «agredir a un agente hoy en día sale ridículamente barato, porque la ley no castiga con la dureza que debería ni protege el principio de autoridad», detalla el portavoz del SUP.

Vehículo de la Policía Local de San Javier que fue vandalizado por un sujeto hace apenas unos días. / L. O.

Sin embargo, lo «más sangrante es el abandono institucional», recalca Adrián Rodríguez, que lamenta que «sentimos que, quienes deberían salir a respaldarnos públicamente, son los primeros en darnos la espalda».

«En cuanto hay un servicio complicado donde nos vemos obligados a aplicar la fuerza legítima para mantener la seguridad, en lugar de apoyarnos, la primera reacción es ponernos en el punto de mira, cuestionar nuestra intervención y echarnos la culpa a nosotros», enfatiza el agente al respecto, para insistir en que «exigimos el reconocimiento de profesión de riesgo, un endurecimiento del Código Penal para quien nos agreda, medios de protección de verdad y, sobre todo, un respaldo institucional firme».

Por otro lado, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, apostilla a este diario que «es lógico pensar que el aumento progresivo de las agresiones a agentes correlaciona con la pérdida del principio de autoridad de estos en los años precedentes». Los agentes «presumiblemente continuarán aumentando en los próximos años», vaticina.

"Arremeten contra el principio de autoridad"

«En AUGC hemos detectado un aumento de incidentes con personas con trastornos mentales que no son delincuentes habituales, pero que arremeten contra el principio de autoridad que representamos los policías y guardias civiles y lo hacen, en la mayoría de ocasiones, portando cuchillos, armas blancas y objetos contundentes, como piedras, que causan lesiones graves y, en ocasiones, incluso la muerte», resalta Montalbán.

Un repartidor agredió con un casco integral a un policía en el mes de enero y le hizo un hundimiento en el ojo

Incide en que hay que hacer «cambios en el Código Penal, elevando las condenas por los delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad», dado que «el primero, aunque prevé penas de 1 a 4 años, casi siempre se aplica en su menor grado, mientras que y el segundo prevé penas de 3 meses a 1 año». Además, «las faltas de respeto y consideración debida prevén condenas de 1 a 3 meses, que no implican el ingreso en prisión».

Desde Jupol Murcia, por otro lado, destacan que «en nuestra Región tenemos ejemplos que deberían avergonzar a quienes gestionan la seguridad pública». En este sentido, fuentes de la organización que aglutina a miembros de la Policía Nacional recuerdan que «un agente sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser suturado tras ser golpeado en la cabeza con una estaca con púas en el barrio del Carmen», así como que otro compañero que intervino en el mismo servicio «recibió un mordisco en la mano que acabó infectándose».

"Salud, carrera y futuro"

Más episodios, refleja Jupol: «Más recientemente, el agente Gabriel García fue interceptado por un repartidor tras un incidente de tráfico en la zona sur de Murcia y recibió un golpe en el rostro con un casco utilizado como arma contundente». Se refiere a un suceso, que aconteció en enero, desde el cual el afectado arrastra secuelas físicas y psicológicas debido al impacto, que le provocó el hundimiento del ojo izquierdo.

«Hoy, meses después, el agente arrastra diplopía (visión doble), mareos y jaquecas constantes, y porta una placa de titanio en el ojo», situación que «puede complicarse gravemente ante cualquier nuevo impacto», por lo que «su continuidad en el servicio de calle está en serio peligro», hacen hincapié desde Jupol, al tiempo que enfatizan que «este es el precio real que paga un policía nacional en Murcia por hacer cumplir la ley: su salud, su carrera y, en muchos casos, su futuro».

Coinciden los profesionales de Jupol con sus colegas de otras organizaciones en la Región al precisar que «a la violencia física se suma el abandono material», puesto que «hay todavía policías nacionales que siguen sin chaleco antibalas de dotación individual, una carencia que implica una vulneración directa del derecho a la protección del agente».

Y, como ocurre prácticamente en todos los Cuerpos de Seguridad en esta Comunidad, «a esto se añade una falta crónica de efectivos que obliga a los agentes a cubrir servicios esenciales en condiciones de sobrecarga, sin los recursos tecnológicos y materiales que la propia evolución de la criminalidad exige», indica Jupol.

Estacazos y huella psicológica

Desde el colectivo policial tienen claro que no van a guardar silencio «mientras nuestros compañeros siguen recibiendo estacazos, puñetazos y mordeduras a cambio de defender a los ciudadanos de esta Región». Por este motivo «vamos a seguir llevando esta reivindicación al Consejo de Policía, al Parlamento y a las instituciones europeas, hasta que cada agente disponga de los medios necesarios para trabajar con garantías reales», anuncian.

AUGC exige que haya al menos dos táser en todos los cuarteles de la Región

Aunque policías nacionales y guardias civiles son, lamentablemente, objetivo de estos violentos, son los municipales quienes, generalmente, llegan antes a los escenarios (por una cuestión de proximidad) y están pagando las iras de los sujetos alterados, y muchas veces armados, con los que se topan. «Los delitos de atentado, las agresiones y las desobediencias graves contra las Policías Locales son una realidad cada vez más frecuente que va mucho más allá de las lesiones físicas», puntualiza Miguel Alcaraz Durán, responsable estatal de Policías Locales de Comisiones Obreras.

Y es que «cada intervención violenta deja una huella psicológica que, acumulada con el tiempo, puede derivar en ansiedad, estrés postraumático o depresión, afectando tanto a la salud de los agentes como a la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía», remarca Alcaraz Durán, quien resalta que su sindicato lleva «años alertando de esta situación y reclamando que la salud mental sea considerada una prioridad dentro de la prevención de riesgos laborales en las plantillas policiales».

«Agredir a un policía es atacar el principio de autoridad y, con ello, la seguridad de todos», sentencia el también agente local. «Por ello, reclamamos una respuesta firme frente a este tipo de conductas y mostramos nuestro total apoyo a los compañeros heridos recientemente en San Javier, reconociendo su profesionalidad y entrega durante una intervención de extrema violencia».

Faltan táser

Las táser ayudan a policías y guardias civiles a solventar situaciones que, solo con la defensa (la porra extensible), serían más complicadas. Cabe recordar que el arma dispara electrodos en forma de dardos que se clavan en el blanco y generan una descarga eléctrica que inmoviliza al objetivo: a la persona se le contraen los músculos porque recibe una descarga de alto voltaje que dura unos segundos.

Un policía local de Cartagena sostiene una pistola táser, en una imagen de archivo. / Iván Urquizar

Sin embargo, en la Región «no hay chalecos suficientes, no se reparten las táser que debería, se tarda en dar el material por temas administrativos, la burocracia retrasa todo», lamentan desde el Sindicato Unificado de Policía.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia tachan directamente de «vergonzoso» el hecho de que «solo existan seis pistolas táser operativas» a disposición de los guardias civiles de esta Comunidad. La asociación exige que se dote al menos con dos pistolas táser a cada uno de los 45 cuarteles de la Región de Murcia

«Estas armas menos letales permiten inmovilizar a delincuentes violentos, evitando el uso de armas de fuego y reduciendo el riesgo de lesiones graves o mortales, tanto para los agentes como para los agresores», tal y como hacen hincapié desde AUGC.

Desde Jupol Murcia, sindicato que representa los intereses de los componentes de la Policía Nacional, ponen el acento en la violenta agresión sufrida por dos compañeros en una intervención en el Barrio del Carmen. «Jupol denunció entonces, y lo repetimos ahora, que, si esos agentes hubieran dispuesto de una pistola táser, probablemente esos hechos no se habrían producido».

Cabe recordar también que este tipo de armas suelen llevar incorporadas cámaras, con las cuales se graba la escena. En concreto, quedan almacenados los últimos segundos antes de la extracción de la pistola, algo útil a posteriori para el agente que se ve obligado a desenfundar: la visualización de las grabaciones servirá para poder corroborar que el arma de electrochoque se utilizó en una situación violenta. Que era necesaria.