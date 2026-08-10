Cinco medios aéreos y más de cincuenta efectivos trabajan para extinguir un incendio forestal en Jumilla

Un incendio fue declarado en la zona del Cerro Maestre, una elevación que se encuentra en Jumilla. Según indicaron varios ciudadanos del municipio de Yecla a esta redacción, el fuego era visible desde esta otra localidad del Altiplano.

De acuerdo con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el Plan infomur en situación 1 ha sido activado ante esta situación. En el lugar se encuentran trabajando un total de cincuenta efectivos terrestres y cinco medios aéreos.

El 112 comunicó en sus canales oficiales y redes sociales que, dada la proximidad de las llamas, los efectivos que se encuentran trabajando en la zona tuvieron que solicitar el corte de suministro de una línea de alta tensión que se encuentra en la zona.

Efectivos desplazados

El incendio fue declarado sobre las cinco de la tarde. Desde entonces hasta el lugar se movilizaron, concretamente, 4 brigadas forestales de defensa contraincendios. Al mando de la situación se encuentra un agente medioambiental dedicado a los municipios de Jumilla y Yecla.

Dos de los helicópteros desplegados procedieron de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y recibieron el apoyo de una nave de coordinación aérea y otra del Ministerio. Asimismo, hay un medio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Más allá de las unidades aéreas, en el terreno se encuentra un vehículo autobomba con cisterna. Esta unidad, recordaron, es del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Al igual que Fernando López Miras, Francisco Lucas, delegado del Gobierno, ha afirmado que se encuentra pendientes de la evolución de este siniestro y ha agradecido el trabajo y esfuerzo de todos los equipos que forman parte del dispositivo.

Noticias relacionadas

[Noticia en desarrollo]