Sucesos
Capturados dos individuos que huyeron saltando por los tejados al ser pillados robando en una casa de La Unión
La Policía Local encontró a los intrusos en una vivienda colindante a la que asaltaron y procedió a arrestarlos
Dos individuos, cuyas identidades y edades no han sido facilitadas, han sido detenidos cuando intentaban escapar tras entrar a una vivienda del municipio de La Unión para robar, tal y como informan fuentes policiales.
Los hechos tenían lugar por la noche y era un testigo el que daba la voz de alarma: estaba escuchando golpes y viendo luces sospechosas en un domicilio. Al lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de La Unión, cuyos agentes sorprendieron en el acto a los intrusos.
Al percatarse de la presencia de los municipales, los amigos de lo ajeno trataron de huir por el sitio que les pareció más apto: el tejado. En la huida se les cayó la linterna que portaban. Mientras, los policías solicitaron refuerzos y al lugar acudió otra patrulla, con agentes que controlaron el perímetro con un fin: evitar que los sujetos escapasen.
Los sospechosos fueron localizados en otra vivienda colindante a la asaltada. Cuando los policías procedieron a cachearlos, descubrieron que llevaban encima objetos que presumiblemente habían sido robados, así como útiles para perpetrar estos delitos contra el patrimonio.
Orden de ingreso en prisión
Los dos sospechosos fueron arrestados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. También responderán por causar destrozos en el tejado de la casa vecina. Esto podría implicar cargos por daños.
Cuando los municipales comprobaron los datos de los sujetos, descubrieron que sobre uno de ellos pesaba una orden de detención y personacion y sobre el otro directamente una orden de ingreso en prisión, detallan desde el Cuerpo de seguridad local.
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