Tráfico
Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia
El accidente mortal se produjo en la carretera RM-301, que va de Alquerías a San Javier
Dos personas, un hombre y una mujer, perdieron la vida este sábado por la mañana al salirse de la carretera con el coche y estrellarse contra un muro de piedra y azulejos en Murcia, confirman fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
El accidente mortal se produjo en la carretera RM-301, que va de Alquerías a San Javier, y en el mismo no se vio implicado ningún otro vehículo. El turismo en el que viajaban estas personas se salió de la vía e impactó con una especie de pilar de piedra emplazado a su derecha en el que se puede leer: 'Región de Murcia. Dirección general de Carreteras. Eje Yecla-San Javier'.
El 112 recibía el aviso del accidente a las 10.24 horas. "Según el informante, el turismo presentaba una fuerte deformación a causa del impacto y en su interior se encontraban las dos víctimas atrapadas e inconscientes", informó el Centro de Coordinación de Emergencias en su página web.
Al lugar se movilizaron nueve efectivos de los Bomberos de Murcia (en dos vehículos) y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como una ambulancia medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento de ambos ocupantes, un varón de 63 años y una mujer de 58.
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