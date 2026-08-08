Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accesibilidad playas MurciaTiempo de espera sanidadPastoreo MurciaAgujero El RaalÁlvaro Jiménez Real Murcia
instagramlinkedin

Tráfico

Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia

El accidente mortal se produjo en la carretera RM-301, que va de Alquerías a San Javier

Bomberos en el lugar del accidente mortal de este sábado en Murcia.

Bomberos en el lugar del accidente mortal de este sábado en Murcia. / Bomberos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Lucas

Ana Lucas

Dos personas, un hombre y una mujer, perdieron la vida este sábado por la mañana al salirse de la carretera con el coche y estrellarse contra un muro de piedra y azulejos en Murcia, confirman fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente mortal se produjo en la carretera RM-301, que va de Alquerías a San Javier, y en el mismo no se vio implicado ningún otro vehículo. El turismo en el que viajaban estas personas se salió de la vía e impactó con una especie de pilar de piedra emplazado a su derecha en el que se puede leer: 'Región de Murcia. Dirección general de Carreteras. Eje Yecla-San Javier'.

El 112 recibía el aviso del accidente a las 10.24 horas. "Según el informante, el turismo presentaba una fuerte deformación a causa del impacto y en su interior se encontraban las dos víctimas atrapadas e inconscientes", informó el Centro de Coordinación de Emergencias en su página web.

Noticias relacionadas y más

Al lugar se movilizaron nueve efectivos de los Bomberos de Murcia (en dos vehículos) y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como una ambulancia medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento de ambos ocupantes, un varón de 63 años y una mujer de 58.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: 'Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición
  2. Cosen a puñaladas a un joven de 22 años de madrugada en una calle de Los Narejos
  3. El asesino machista del Carrefour de Murcia degolló a su expareja con un cúter de zapatero
  4. Activada la alerta naranja por fuertes lluvias en el Noroeste: hasta 50 litros en una hora y tormentas de granizo
  5. Muere un joven y otros dos hombres resultan heridos en un accidente de tráfico en la RM-3, en Mazarrón
  6. Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto
  7. Un accidente de tráfico deja grandes retenciones en la A-7 a la altura de Murcia
  8. 18 días en alerta por altas temperaturas: La Región de Murcia volverá a sufrir el sofocante calor este sábado

Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un pilar de piedra en Murcia

Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un pilar de piedra en Murcia

Marlaska comunica a la UE el restablecimiento de los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia

Marlaska comunica a la UE el restablecimiento de los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Agricultura recomienda a las autonomías el arranque de los limoneros afectados por la clorosis nervial

Agricultura recomienda a las autonomías el arranque de los limoneros afectados por la clorosis nervial

Zapatrustra

Zapatrustra

Arde Bogotá incendia Burgos

Arde Bogotá incendia Burgos

El zapatero que degolló a su expareja en el centro comercial de Murcia ya dormirá hoy en prisión

El zapatero que degolló a su expareja en el centro comercial de Murcia ya dormirá hoy en prisión
Tracking Pixel Contents