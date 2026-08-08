Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accesibilidad playas MurciaTiempo de espera sanidadPastoreo MurciaAgujero El RaalÁlvaro Jiménez Real Murcia
instagramlinkedin

Incendio

Un incendio en un restaurante de Gran Vía provoca cortes de tráfico en el centro de Madrid

El fuego se originó en la cocina de un local del número 55 y se propagó por el conducto de ventilación, generando una gran cantidad de humo

Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio

Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio / Emergencias Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Un incendio declarado en la cocina de un restaurante de Gran Vía, ubicado en el número 55, ha provocado este sábado cortes en la circulación durante la mañana en el centro de Madrid, según han trasladado desde Emergencias de Madrid.

Los Bomberos de Madrid ya han extinguido el fuego y están trabajado en la ventilación del edificio están trabajando en las labores de extinción y de momento no se han registrado heridos, según han publicado en la red social X, pero se ha trasladado de forma preventiva un dispositivo de Samur-Protección Civil.

El fuego se ha producido en la cocina del restaurante que ha subido por el tubo de ventilación provocando mucho humo, han trasladado a EFE desde Emergencia Madrid.

Los bomberos están comprobando el estado de los edificios colindantes.

Noticias relacionadas

Para facilitar las labores de extinción, Agentes de Movilidad del Ayuntamiento han mantenido cortada la Gran Vía desde Plaza España a San Bernardo en ambos sentidos.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: 'Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición
  2. Cosen a puñaladas a un joven de 22 años de madrugada en una calle de Los Narejos
  3. El asesino machista del Carrefour de Murcia degolló a su expareja con un cúter de zapatero
  4. Activada la alerta naranja por fuertes lluvias en el Noroeste: hasta 50 litros en una hora y tormentas de granizo
  5. Muere un joven y otros dos hombres resultan heridos en un accidente de tráfico en la RM-3, en Mazarrón
  6. Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto
  7. Un accidente de tráfico deja grandes retenciones en la A-7 a la altura de Murcia
  8. 18 días en alerta por altas temperaturas: La Región de Murcia volverá a sufrir el sofocante calor este sábado

El zapatero que degolló a su expareja en el centro comercial de Murcia admite ante la jueza el crimen y ya dormirá hoy en prisión

El zapatero que degolló a su expareja en el centro comercial de Murcia admite ante la jueza el crimen y ya dormirá hoy en prisión

Parte del Segundo Premio de la Lotería Nacional se vende en Puerto de Mazarrón

Parte del Segundo Premio de la Lotería Nacional se vende en Puerto de Mazarrón

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia

Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Agricultura recomienda a las autonomías el arranque de los limoneros afectados por la clorosis nervial

Agricultura recomienda a las autonomías el arranque de los limoneros afectados por la clorosis nervial

Zapatrustra

Zapatrustra
Tracking Pixel Contents