Estabilizado el incendio forestal en Moratalla

Un incendio iniciado a primera hora de la tarde en las pedanías altas de Moratalla y su rápida propagación por el pinar de los montes, ha generado una gran frente de llamas que ha mantenido combatiendo a más de un centenar de efectivos de brigadas forestales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de Castilla-La Mancha y hasta once medios aéreos.

A las 15:50 horas de esta tarde, varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 alertaban de un incendio forestal en la zona del Cortijo de Javanas, próxima a una pista forestal que une a las pedanías de La Rogativa e Inazares.

El viento, que complicaba las tareas de extinción con rachas que superan los 35 km/hora, ha sido el principal aliado para su rápida expansión.

Al llegar la puesta de sol, los medios aéreos se han retirado consiguiendo dar por estabilizado el incendio. Los medios terrestres seguirán las labores de extinción durante la noche.

Juan Manuel Navarro

Cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias; tres helicópteros y un avión del Ministerio; dos helicópteros y un avión de la Junta de Castilla-La Mancha han sido los medios aéreos que han trabajado sobre la zona este domingo.

L. O.

El Presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, ha anunciado la activación del Plan Infomur:

Un susto que hace mirar al pasado

Cualquier incendio en la zona de Moratalla hace recordar al devastador de 1994. Siete devastadores días -iniciado el 4 de julio y activo hasta aproximadamente el día 10- que conforman un capítulo negro de la historia moratallera. Más de 30.000 hectáreas arrasadas por un fuego que devoró desde la sierra de La Muela hasta la sierra del Cerezo, llegando a amenazar el Santuario de la Esperanza, en el término municipal de Calasparra. Más de 1.000 habitantes de la pedanía de Benizar tuvieron que ser evacuados de sus casas.

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Fue considerado uno de los incendios forestales más graves de España en el siglo XX y el peor registrado hasta la fecha en la Región de Murcia. Todo aquello, bajo unas condiciones que recuerdan mucho a las de este verano: sequía, temperaturas altísimas y viento, hasta el punto de que el 8 de julio se hablaba de 46 °C a la sombra en la Región.