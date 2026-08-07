El joven apuñalado en Los Alcázares "está fuera de peligro"

El herido en la reyerta que tuvo lugar en la localidad costera de Los Alcázares esta madrugada "presenta un avance positivo", destaca la Consejería de Salud.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las tres de la mañana, en la población de Los Narejos, en el exterior de un establecimiento abierto las 24 horas en la Avenida de Los Narejos, cuando se produjo una discusión que terminó con dos hombres de nacionalidad india con lesiones por arma blanca de diferente magnitud. Uno de ellos, de 22 años, recibió varias puñaladas en el abdomen y tuvo que ser trasladado a Los Arcos del Mar Menor, por tratarse del hospital más cercano, aunque sus heridas "no revisten gravedad". A pesar de ello, la víctima continúa ingresada en planta de hospitalización, donde se observa su evolución. Sin embargo, desde la Consejería de Salud confirman que "el paciente está estable".

Su compañero apenas tuvo que recibir atención médica. Así lo afirma la Guardia Civil, cuerpo competente en el caso, que señala que aún no se han llevado a cabo detenciones y que "la investigación continúa abierta".