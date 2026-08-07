Dos personas resultan heridas por un incendio en la puerta de su domicilio en La Alberca

Dos personas han resultado heridas tras originarse un incendio en la puerta de su domicilio en la pedanía murciana de La Alberca. Se trata de un hombre y una mujer, ambos de con 25 años, que sufrieron quemaduras en las manos a causa del fuego.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca tras ser atendidos por los sanitarios que se trasladaron hasta el lugar. También se desplazó una patrulla de la Policía Local de Murcia.

Según indicaron los agentes, el fuego ya estaba apagado en el momento en el que llegaron a la zona, por lo que no hizo falta la intervención de los bomberos.

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Asimismo, el 112 indicó que las primeras llamadas que informaban sobre el incendio las recibió sobre las 3.10 de la madrugada y, en ellas, se detallaba que el "alguien había provocado el fuego en la puerta de la vivienda".