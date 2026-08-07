Detienen a un hombre en Caravaca por provocar media docena de incendios

Un sujeto ha sido detenido en Caravaca de la Cruz por ser el presunto autor de una media docena de incendios. Todos los fuegos se desarrollaron durante el pasado mes de julio. Concretamente, entre los días 17 y 25 de julio.

El individuo habría sido el autor del que tuvo lugar el 25 de julio en el paraje la Ermita de la Reja, donde se registraron hasta dos fuegos distintos. El primero se originó en una papelera del casco urbano y el segundo en un área de matorrales del municipio que se encontraba escasos metros de una zona de pinos.

Otro incendio se desencadenó junto a la vía de servicio de la carretera RM-15, a la altura de Carava de la Cruz. También habría estado implicado en otros dos fuegos que tuvieron lugar en el paraje Cañantisco de esta localidad.

Una zona afectada por los incendios en Caravaca / Guardia Civil

La investigación

Según indicaron en una nota de prensa, los miembros de la Guardia Civil pudieron dar con el sospechoso gracias a cámaras de videovigilancia y de control de tráfico. En los vídeos se veía un patrón en todos los siniestros: un individuo a bordo de un ciclomotor merodeaba por las inmediaciones momentos antes de originarse el fuego.

Una de las principales pruebas contra el sujeto fue la grabación junto a la autovía RM-15 en la que se ve al individuo en moto entrando en una parcela privada para, posteriormente, abandonar la zona y dejar atrás una enorme columna de humo.

La papelera quemada en la que el presunto autor de los delitos habría intentado iniciar un incendio forestal. / Guardia Civil

Por otra parte, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) encontraron claras evidencias que fundamentaron el daño medioambiental realizado por la persona.

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La policía señala que estas acciones ponen en riesgo la integridad de los entornos naturales y se enorgullecen de haber actuado con rapidez para evitar que las llamas se extendieran y acabaran provocando incendios de mayor envergadura.