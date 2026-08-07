Desmantelada una red criminal con una sede en la Región de Murcia que traficaba con personas, drogas y armas

Una organización criminal internacional que tenía en la Región de Murcia una de sus sedes ha sido desmantelada tras una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional y Europol. El grupo se dedicaba a transportar drogas sintéticas, armas y explosivos desde Europa hasta Argelia. En los viajes de vuelta aprovechaban sus embarcaciones para introducir inmigrantes en las costas del sureste España.

En total fueron detenidos 77 sujetos por todas estas acciones. Durante la investigación los agentes intervinieron 18 narcolanchas entre Alicante, Almería y la Región. Estos vehículos tienen un valor de más de cinco millones de euros.

El entramado consiguió introducir en España a más de 2.000 inmigrantes a los que cobraban alrededor de 12.000 euros por persona. Todas ellas fueron trasladadas en 64 travesías que pudieron documentar los miembros del cuerpo policial. Asimismo, aclaran que esta investigación se inició el pasado 2023 y no tiene vinculación alguna con la reciente crisis de Ceuta.

De todos los individuos detenidos, hay 27 que ingresaron en prisión preventiva. Se les investiga, concretamente, por los delitos de organización criminal, tráfico de seres humanos, de drogas, armas, municiones y explosivos, contrabando, blanqueo de capitales, robos con fuerza, amenazas, extorsión, detención ilegal y almacenamiento y transporte ilícito de combustible, entre otros.

Durante los registros (17 entre la Región, Alicante y Almería), los agentes intervinieron 15.000 pastillas de MDMA, 61 kilos de hachís, medio kilo de cocaína, metanfetamina, un revólver, munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales, equipos de comunicación cifrada y más de 26.000 euros en efectivo.

Pastillas de MDMA, un tipo de psicodélicos. / Alberto Valdés

Funcionamiento de la red

La Policía denomina al funcionamiento de la red como "sistema de doble flujo". Asimismo, destacan que lo hicieron para diversificar su actividad; se trata del movimiento de transportar drogas como el MDMA, armas y explosivos en los viajes de ida, para en la vuelta traer a personas a España.

Por otra parte, también obtenía ingresos mediante el denominado 'petaqueo': abastecimiento de combustible a embarcaciones rápidas usadas por otras redes. Algo que, según indican, es "esencial para mantener operativas las rutas del narcotráfico y del tráfico de personas en el Mediterráneo"

De forma interna, mantenían un control estricto basado en amenazas, secuestros, agresiones y represalias contra sus propios miembros y contra las personas que trasladaban. No obstante, atacaban a las autoridades si era necesario para proteger sus embarcaciones.

Bases

La red tenía bases operativas en Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, además de ramificaciones en Francia, Portugal, Italia y Polonia, y mantenía conexiones con organizaciones criminales como la denominada Mocro Mafia (Países Bajos y Bélgica) y el Milieu marsellés, de las que, según la investigación, recibían directrices y apoyo.

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En la investigación colaboraron varios países europeos como Francia, Portugal Polonia, así como Argelia, donde hay un detenido vinculado a esta red criminal.