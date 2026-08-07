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Crimen

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

La organización introdujo de forma irregular a más de 2.000 migrantes y obtuvo beneficios superiores a los 24 millones de euros

La Policía Nacional detiene a un prófugo de la justicia lituana

La Policía Nacional detiene a un prófugo de la justicia lituana / POLICÍA NACIONAL

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Europa Press

MADRID

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la colaboración de Europol, han desarticulado una de las mayores organizaciones criminales de tráfico marítimo de personas y droga en el Mediterráneo, que introducía de forma irregular a más de 2.000 migrantes en España obteniendo beneficios superiores a los 24 millones de euros.

La investigación se ha saldado con 78 detenidos, de los que 27 han ingresado en prisión provisional, y con la intervención de 18 embarcaciones de alta velocidad valoradas en más de cinco millones de euros.

En este sentido, las pesquisas permitieron constatar que la organización utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y que, en el trayecto de regreso, trasladaba migrantes de forma irregular hasta las costas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, la red combinaba ambas actividades ilícitas para maximizar el rendimiento de las embarcaciones, empleándolas para el narcotráfico en el viaje de ida y para el tráfico de personas en el de vuelta.

Asimismo, durante la investigación se registraron 17 inmuebles en Almería, Murcia, Cartagena y Alicante, interviniendo 26.675 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kg de hachís, 500 gramos de cocaína, 40 gramos metanfetamina, un revólver del calibre 38, un subfusil simulado, diversa munición, cuatro vehículos, 725 litros de gasolina, antenas satelitales y dispositivos de geolocalización.

Cuatro "objetivos de alto valor" entre los detenidos

Entre los 78 arrestados figuran cuatro de los principales responsables del entramado, considerados "objetivos de alto valor" por las autoridades, así como el denominado 'hawalader', encargado de gestionar la infraestructura económica de la organización mediante un sistema informal de transferencias de dinero.

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La Policía Nacional y la Guardia Civil han destacado además que los integrantes del grupo criminal empleaban métodos "muy violentos" para proteger las embarcaciones y tratar de repeler la actuación de los agentes durante los operativos policiales.

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