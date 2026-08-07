Sucesos
Cosen a puñaladas a un joven de 22 años de madrugada en una calle de Los Narejos
El afectado, herido de gravedad, fue auxiliado en una vivienda cercana hasta la llegada de los agentes y los sanitarios
Un joven de 22 años de edad resultó herido grave de madrugada al recibir varias puñaladas en una calle de la población de Los Narejos, perteneciente al municipio costero de Los Alcázares, informan fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar pasadas las tres de la mañana, en el exterior de un establecimiento que abre las 24 horas en la Avenida de Los Narejos, cuando, por razones que se investigan, se produjo en la vía pública una riña que fue subiendo de tono y en el transcurso de la cual este chico recibió varias cuchilladas en el abdomen.
Testigos trasladaron al herido hasta una vivienda cercana, para ponerlo a salvo, y desde ahí dieron la voz de alarma. El perjudicado perdía mucha sangre y precisaba de auxilio con urgencia. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Los Alcázares, así como una ambulancia del 061, que trasladó al joven a Los Arcos del Mar Menor, el hospital más próximo. Su pronóstico: grave.
El caso es competencia de la Guardia Civil, cuerpo que ha abierto una investigación para tratar de esclarecer qué pasó. El testimonio de la víctima, cuando pueda declarar, será prioritario, aunque también el de los testigos de la reyerta.
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