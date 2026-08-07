Sucesos
Cárcel para un grupo que robaba coches en la Región de Murcia y Alicante mediante el clonado de sus llaves electrónicas
Los presuntos ladrones instalaban dispositivos en los coches para estudiar los hábitos de los dueños y captar la señal de las llaves inteligentes
Cuatro hombres han sido detenidos en Alicante y Murcia como presuntos autores del robo de cuatro coches valorados en total en 400.000 euros tras clonar sus llaves electrónicas, según la Policía Nacional.
Acusados de delitos de robo con fuerza, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal, han ingresado en prisión provisional por orden judicial, informa ese cuerpo este viernes.
Fueron sorprendidos el pasado 22 de julio manipulando uno de esos coches, el único recuperado de momento, tras falsificar sus elementos identificativos para exportarlo.
La investigación desarrollada durante los últimos seis meses ha permitido intervenirles avanzados sistemas electrónicos de captación, clonación y retransmisión de la señal de llaves inteligentes, así como una máquina para troquelar números de bastidor, inhibidores de frecuencia y dispositivos para seguimientos valorados en más de 100.000 euros.
Las pesquisas se iniciaron en Cartagena tras uno de los robos y finalmente determinaron que lso presuntos ladrones los planificaban minuciosamente tras instalar uno de esos dispositivos en los vehículos, estudiar los hábitos y desplazamientos de los dueños e identificar los lugares más favorables para captar la señal de las llaves electrónicas.
Los coches permanecían ocultos durante un tiempo en distintos puntos de Murcia y Alicante para ser trasladados posteriormente a un taller clandestino en un garaje en San Pedro del Pinatar, donde manipulaban y falsificaban todos sus elementos identificativos (número de bastidor, matrícula y etiquetas del fabricante) antes de su exportación al extranjero.
Se han practicado además dos registros en domicilios de Murcia y Orihuela (Alicante).
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