Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hermana crimen machista MurciaUMU cáncer estudioSoterramiento MurciaEclipse 2027 MurciaReal Murcia
instagramlinkedin

Sucesos

Cárcel para un grupo que robaba coches en la Región de Murcia y Alicante mediante el clonado de sus llaves electrónicas

Los presuntos ladrones instalaban dispositivos en los coches para estudiar los hábitos de los dueños y captar la señal de las llaves inteligentes

Una serie de dispositivos que utilizaba la organización para el robo de los coches.

Una serie de dispositivos que utilizaba la organización para el robo de los coches. / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

Cuatro hombres han sido detenidos en Alicante y Murcia como presuntos autores del robo de cuatro coches valorados en total en 400.000 euros tras clonar sus llaves electrónicas, según la Policía Nacional.

Acusados de delitos de robo con fuerza, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal, han ingresado en prisión provisional por orden judicial, informa ese cuerpo este viernes.

Fueron sorprendidos el pasado 22 de julio manipulando uno de esos coches, el único recuperado de momento, tras falsificar sus elementos identificativos para exportarlo.

La investigación desarrollada durante los últimos seis meses ha permitido intervenirles avanzados sistemas electrónicos de captación, clonación y retransmisión de la señal de llaves inteligentes, así como una máquina para troquelar números de bastidor, inhibidores de frecuencia y dispositivos para seguimientos valorados en más de 100.000 euros.

Las pesquisas se iniciaron en Cartagena tras uno de los robos y finalmente determinaron que lso presuntos ladrones los planificaban minuciosamente tras instalar uno de esos dispositivos en los vehículos, estudiar los hábitos y desplazamientos de los dueños e identificar los lugares más favorables para captar la señal de las llaves electrónicas.

Los coches permanecían ocultos durante un tiempo en distintos puntos de Murcia y Alicante para ser trasladados posteriormente a un taller clandestino en un garaje en San Pedro del Pinatar, donde manipulaban y falsificaban todos sus elementos identificativos (número de bastidor, matrícula y etiquetas del fabricante) antes de su exportación al extranjero.

Noticias relacionadas

Se han practicado además dos registros en domicilios de Murcia y Orihuela (Alicante).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
  2. Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
  3. Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto
  4. La Comunidad asume la tutela de la hija de 5 años de la mujer asesinada en el Carrefour Infante de Murcia
  5. El presunto asesino machista del Carrefour Infante de Murcia, a su exmujer: 'Voy a hacer todo lo posible por quitarte a la niña
  6. El alcalde de Blanca se enfrentará a Mario Vaquerizo en el ‘Grand Prix’: ya hay fecha de emisión
  7. El asesino machista del Carrefour en Murcia mandó un WhatsApp a su compañero de trabajo: 'No entres en la tienda, he matado a mi mujer
  8. La Aemet alerta: tormentas y granizo amenazan con romper la jornada de calor en la Región este jueves

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Las nubes podrían interferir en la observación del eclipse del próximo 12 de agosto desde la Región de Murcia

Las nubes podrían interferir en la observación del eclipse del próximo 12 de agosto desde la Región de Murcia

El Gobierno eleva a 1.342 los menores registrados en Ceuta

Desarticulan una red criminal internacional que tenía una de sus sedes en la Región de Murcia

Cine gratis: La Biblioteca Regional de Murcia ofrece 13.500 películas en 'streaming' a través de eFilm

Cine gratis: La Biblioteca Regional de Murcia ofrece 13.500 películas en 'streaming' a través de eFilm

Arden 630 hectáreas con 134 incendios que han tenido lugar en la Región de Murcia en lo que va de verano

Arden 630 hectáreas con 134 incendios que han tenido lugar en la Región de Murcia en lo que va de verano

Transportes refuerza trenes y prepara medidas en las carreteras y puertos por el eclipse

Transportes refuerza trenes y prepara medidas en las carreteras y puertos por el eclipse

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel
Tracking Pixel Contents