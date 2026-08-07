Investigación
Capturan en Cartagena a un fugitivo reclamado por Estados Unidos desde hace 40 años
El sujeto habría asesinado con un arma de fuego a su compañera de piso en Chicago en 1983
Un sujeto que llevaba más de 40 años como fugitivo de la justicia estadounidense ha sido detenido en Cartagena. El individuo había sido reclamado por ser el autor del presunto asesinato de su compañera de piso con un arma de fuego en Chicago (Ilinois) en el año 1983.
De acuerdo con la orden internacional de detención, el hombre abandonó el país, aunque fue localizado por el FBI en Pensilvania en 1996. Momento en el que, según informaron, utilizaba otra identidad. Desde este momento permanecía en paradero desconocido.
Finalmente, el fugitivo fue detenido en Cartagena por la Policía Nacional. El cuerpo español indicó en una nota de prensa que la investigación se inició tras recibir un comunicado por parte de organismos de cooperación policial y judicial a nivel internacional en los que se señalaba la posible presencia de la persona en la Región de Murcia.
Los agentes rastrearon domicilios y lugares de trabajo para confirmar el paradero del sujeto y proceder a su definitiva detención. El presunto autor del homicidio vivía junto a su mujer y a sus tres hijos.
Una vez practicada la detención, fue trasladado y puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción competente para tramitar el correspondiente procedimiento de extradición
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