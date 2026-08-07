Un accidente de tráfico deja grandes retenciones en la A-7 a la altura de Murcia

Varios vehículos se han visto involucrados, a última hora de esta tarde, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en el kilómetro 568 de la autovía A-7, a la altura de Murcia. Actualmente, se registran grandes retenciones dirección Alicante.

Resultado del accidente se ha iniciado un incendio en los vehículos, provocando que Bomberos Murcia y Guardia Civil intervengan de inmediato.

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Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112, se pide la facilitación del acceso a servicios de emergencia y que se utilicen vías alternativas.