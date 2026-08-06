El presunto asesino machista del Carrefour Infante de Murcia, a su exmujer: "Voy a hacer todo lo posible por quitarte a la niña"

Juan Bautista G. C., el maltratador que fue detenido pasada la medianoche en Puerto Lumbreras por asesinar a su exmujer en el interior del taller de zapatería en la que él trabajaba, emplazado en el interior de un centro comercial de Murcia, reconoció ante la Policía y ante la autoridad judicial que lo condenó en abril haber agredido a su ex, Gloria, a la que tiró al suelo de un empujón y dijo: "No estás atendiendo a nuestra hija, voy a hacer todo lo posible por quitártela".

Tras el episodio, acontecido en primavera, el sujeto, informan fuentes cercanas a la investigación, se entregó en dependencias policiales momentos después de que Gloria llamase a la Policía, minutos antes de las nueve y media de la mañana, para pedir ayuda, porque, aseguró, acababa de sufrir una agresión por parte de su ex, el cual se había presentado en su domicilio y, tras golpearla, le había arrebatado el teléfono móvil.

Levantamiento del cadáver de la mujer asesinada en el Carrefour Infante de Murcia / Israel Sánchez

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, que encontraron en la vivienda a la víctima, la cual refirió que Juan Bautista se había presentado en su casa y llamado con insistencia al timbre. Cuando ella abrió, continuó la afectada, él empezó a gritarle improperios. La llamó "puta" y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que tenían en común. Acto seguido, explicó la mujer, el individuo la empujó y la tiró al suelo. Entonces le quitó el móvil y se marchó.

No era la primera vez que la agredía

La víctima, que habría cumplido 45 años en diciembre, dijo entonces a los agentes que no era la primera vez que su ex, con el que mantuvo una relación de varios años que ya se había terminado, la amenazaba y agredía. Sin ir más lejos, una semana antes de ese episodio, aseguró la afectada, él la había agarrado del cuello. Afirmó entonces la mujer que tenía miedo de que el hombre pudiese llegar a hacerle algo más grave.

Al piso de Gloria también se desplazó entonces una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cuyos sanitarios atendieron in situ a la víctima y la trasladaron al Reina Sofía de Murcia, el hospital más cercano a su casa, para ser sometida a una exploración médica más a fondo, tras detectar los facultativos que podría sufrir una fisura en la cadera debido a la caída.

La Policía inició entonces las gestiones para localizar al varón, el cual se personó en instalaciones de la Policía Local, donde subrayó ante los agentes que su intención era "solucionar el problema" y alejarse de su ex. Reconoció entonces el forcejeo, reconoció también haber llamado "puta" a Gloria y reconoció que la amenazó con quitarle a la pequeña, una niña cuya tutela asumía de forma provisional la Comunidad Autónoma, tras el crimen machista.

Condenado al día siguiente

Esto pasó el 14 de abril. Juan Bautista fue condenado al día siguiente por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre Gloria, confirmaron fuentes judiciales. Se trató de una sentencia por conformidad en virtud de la cual el sujeto admitió lo que había hecho, algo igual que hizo ante la Policía.

En concreto, la pena incluía la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encontrara, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses. Además, el hombre fue condenado a realizar 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. A la víctima tendría que darle una indemnización de 310 euros.

"No entres a la tienda, he matado a mi mujer"

Cuatro meses después de aquello, y con la orden de prohibición vigente, Juan Bautista, presuntamente, degolló a Gloria. A la mujer la encontraron, con una herida en el cuello, en el taller de zapatería y copias de llaves en el que trabajaba él, en el Carrefour Infante. El sujeto habría dicho a un compañero de trabajo que no entrase a la tienda, que había matado a su mujer.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia del 061, que accedieron al taller, con calzas para no contaminar el escenario, y solo pudieron confirmar el deceso. Se alertó entonces a los especialistas de la Brigada de Policía Científica, al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), al forense y a la autoridad judicial de guardia. Juan Bautista se fugó, pero lo cazaron apenas horas después en Puerto Lumbreras, cuando intentaba salir de la Región.