Asaltan de madrugada una nave de Sangonera donde vivía una familia con la misma arma que mató al portero del burdel de Lorca

Agentes de la Guardia Civil arrestaron a un joven en el marco de la investigación abierta para esclarecer el homicidio del portero de un burdel, en la pedanía lorquina de Purias, cometido en la madrugada del 9 de marzo de 2025, como ya publicó este periódico. El Instituto Armado remitió este jueves un comunicado con detalles sobre el arresto, que se produjo porque el sospechoso, en compañía de otros dos chicos, habría perpetrado, presuntamente, un vuelco de droga en Sangonera la Seca con la misma arma de fuego que mató al hombre en el Bar Verde.

Según la nota de la Benemérita, "los asaltantes intentaron entrar en una nave, habilitada como vivienda, y realizaron varios disparos con arma de fuego". "Un grupo de encapuchados llegó de madrugada a los aledaños de una nave, ubicada en la pedanía murciana de Sangonera la Seca, realizó varios disparos e intentó entrar por la fuerza", remarcó. La nave había sido habilitada como vivienda y, en su interior, pernoctaban los miembros de una familia.

En ese momento, no los cogieron. Fue después cuando "la investigación desarrollada por especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil ha permitido identificar, localizar y detener a tres hombres, con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, presuntamente relacionados con este delito", con el asalto.

Lo que pasó fue que "el análisis de los cartuchos recogidos del escenario delictivo permitió determinar que fueron disparados con la misma arma que la empleada en el homicidio del portero de una discoteca, ocurrido el 9 de marzo de 2025 en la pedanía lorquina de Purias".

Las diligencias fueron desde un principio declaradas secretas por la autoridad judicial, por lo que no se han facilitado más detalles sobre el arresto ni sobre la evolución de unas pesquisas que continúan abiertas.