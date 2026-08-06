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Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia

El sospechoso, español de 38 años condenado en firme por violencia de género, trataba de escapar en autobús a la vecina provincia de Andalucía

Levantamiento del cadáver de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia.

Levantamiento del cadáver de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia. / Israel Sánchez

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Ana Lucas

Ana Lucas

Juan Bautista, el sujeto de 38 años de edad y nacionalidad española sospechoso de asesinar a su exmujer en el interior del taller de zapatería en la que él trabajaba, ubicada en el interior de un centro comercial de Murcia, ha sido detenido, confirman fuentes cercanas al caso. 

El individuo pudo escapar tras el crimen, pero la huida apenas le duró unas horas: Los investigadores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil lograron estrechar el cerco sobre él y arrestarlo cuando, supuestamente, intentaba llegar en autobús a la vecina provincia de Andalucía. 

El sospechoso, apuntan las mismas fuentes, fue interceptado en el municipio de Puerto Lumbreras, el que está en la frontera ya con Andalucía. Al parecer, su intención era acabar en Granada, pero el buen hacer de los investigadores frustró sus planes. En concreto, aunque el caso lo lleva la Policía Nacional, la detención la practicaron agentes del Instituto Armado.

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Horas antes, la magistrada de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, había dictado una requisitoria en la que se ordenaba la búsqueda y detención de este maltratador condenado. Y es que Juan Bautista había sido condenado el 15 de abril de 2026 por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre Gloria, con la cual tenía una hija de 5 años cuya tutela es, provisionalmente, de la Comunidad.

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