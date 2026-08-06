El asesino machista del Carrefour en Murcia mandó un WhatsApp a su compañero de trabajo: "No entres en la tienda, he matado a mi mujer"

Cuatro meses después de ser condenado por violencia machista, y con la orden de prohibición vigente, Juan Bautista G. C., presuntamente, degolló a Gloria. A la mujer la encontraron, con una herida en el cuello, en el taller de zapatería y copias de llaves.

El presunto asesino, apuntaron a este periódico, fuentes cercanas al caso, habría avisado a un compañero de trabajo de que no entrase a la tienda: «He matado a mi mujer», le escribió por WhatsApp, revelaron las mismas fuentes.

No sería a la única persona a la que el sospechoso le habría reconocido haber acabado con la vida de la madre de su hija. En su huida (durante unas horas), el individuo llevaba consigo su teléfono móvil, con el cual estuvo comunicándose con familiares y allegados.

Comunicaciones desde el autobús

Al parecer, según detallaron las mismas fuentes, Juan Bautista habría contactado con estas personas desde el autobús que cogió para llegar a Granada. Tras estas comunicaciones, cuyo contenido no ha trascendido, acabó apeándose en el municipio lumbrerense, en el cual lo interceptaron (porque ya le seguían la pista) los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Volviendo al empleado que recibió el primer WhatsApp, dio la voz de alarma y se lo comunicó al vigilante del centro comercial. Ambos llamaron a la Policía Nacional, que movilizó al complejo varias patrullas. Tras el hallazgo del cadáver, se requirió a sanitarios del 061, que llegaron en ambulancia y solo pudieron confirmar el deceso de la mujer.

Se alertó entonces a los especialistas de la Brigada de Policía Científica, al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), al forense y a la autoridad judicial de guardia. Juan Bautista se fugó, pero lo cazaron apenas horas después en Puerto Lumbreras, cuando intentaba salir de la Región.

El nombre de Gloria se suma a la lista de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en la Región. La anterior víctima mortal en la Comunidad fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla en 2025.

El Ministerio de Igualdad confirmó este jueves que el asesinato del Carrefour es el primer crimen machista mortal registrado en la Comunidad murciana en 2026. España suma ya 35 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y 1.376 desde que comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes en 2003. Asimismo, el número de menores huérfanos por violencia machista alcanza los 26 en 2026.

"Tolerancia cero"

El exterior del Palacio de San Esteban fue escenario, este jueves al mediodía, de un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada en el Carrefour Infante. «Frente a esta lacra, tolerancia cero», subrayó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que estuvo acompañado por varios miembros de su Consejo de Gobierno, como la consejera de Política Social, Conchita Ruiz; el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño; la consejera de Cultura, Carmen Conesa, y la consejera de Economía y Hacienda, Marisa López Aragón, entre otros.

Por otro lado, en la puerta del edificio de la Delegación del Gobierno en Murcia se guardó otro minuto de silencio, al cual asistieron el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el jefe superior de Policía Nacional en la Región, Ignacio del Olmo.