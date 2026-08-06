Un aparatoso incendio calcina una nave industrial de Torre Pacheco

Una nave industrial del polígono La Estrella, en el término municipal de Torre Pacheco, ha sido pasto de las llamas durante la tarde de este jueves. A las 14:30 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 alertó de un incendio que había obligado a evacuar la nave.

En su interior permanecieron varios vehículos, entre ellos al menos uno de propulsión eléctrica. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) procedentes de los parques de San Pedro del Pinatar, Mar Menor y Molina de Segura. Los bomberos lograron dar por extinguido el incendio poco antes de las 17:00 horas.

No ha habido que lamentar heridos de gravedad. No obstante, un bombero tuvo que ser atendido por personal sanitario de una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, desplazada al lugar, tras sufrir una lipotimia durante las labores de extinción.