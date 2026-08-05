Violencia de género
Asesina a su mujer en una zapatería de un centro comercial de Murcia: el sospechoso logra huir
El hombre, al que busca la Policía, tenía en vigor una orden que le prohibía comunicarse con la víctima, que fue hallada con el cuello cortado
Un individuo de 38 años de edad ha matado a su mujer y dejado el cadáver en el interior de una zapatería ubicada en un centro comercial de Murcia, en concreto en el Carrefour Infante, informan fuentes cercanas al caso. El hombre habría logrado escapar y se le está buscando.
Minutos antes de las cinco y media de la tarde, saltaba la alarma: un vigilante de seguridad fue requerido por un trabajador de una zapatería, que le dijo que había recibido un mensaje de un sujeto que le ponía que no se acercase al negocio, porque había matado a su mujer y estaba el cuerpo ahí. Al abrir el comercio, efectivamente, se hallaba el cadáver.
Según las mismas fuentes, la víctima presentaba una herida en el cuello. Habría muerto, según la primera inspección ocular, degollada.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia, que solo pudieron confirmar el deceso. Se alertó a los profesionales de la Policía Científica, al Grupo de Homicidios, al forense y a la autoridad judicial de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver.
El sospechoso, que habría logrado huir, tenía en vigor una orden de prohibición de comunicación con la víctima, con la que tenía una hija de 5 años. La orden en cuestión entró en vigor en abril de este año y finalizaba en agosto de 2027. La orden le impedía comunicarse con la mujer por cualquier medio.
(Noticia en desarrollo)
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