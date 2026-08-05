Huye tras estrellarse en Mazarrón con una furgoneta cargada de litros de gasolina destinados al abastecimiento de narcolanchas

La Guardia Civil busca a un sujeto que huyó a la carrera tras estrellarse en el municipio de Mazarrón con una furgoneta llena de garrafas de gasolina, de la cual se llevó las placas de matrícula, presumiblemente para dificultad la identificación del vehículo, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una y veinte de la tarde, en el kilómetro 17 de la carretera RM-3, que va de Totana a Mazarrón, cuando el conductor perdió el control del vehículo y sufrió un accidente en la vía de servicio.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Benemérita, así como efectivos de Protección Civil. El contenido de algunas de las garrafas que transportaba el vehículo quedó vertido en el asfalto. Cuando sea localizado, el sospechoso se enfrenta a un delito por la tenencia y transporte de sustancias inflamables no autorizada.

Los investigadores creen que este individuo transportaba, sin autorización y sin las correspondientes medidas de seguridad, combustible destinado al 'petaqueo', una práctica cuyo fin es alimentar a vehículos destinados a actividades ilícitas, especialmente a narcolanchas que operan en zonas costeras de España, también en la Región.

'Petaqueo' en El Portús

Estos ha pasado recientemente en la Región. A mediados del mes de julio, una lancha sospechosa entraba en la playa cartagenera de El Portús para repostar combustible, tal y como captaron algunos de los presentes con sus teléfonos móviles.

Los individuos lograron escapar sin que la Benemérita pudiese interceptarlos. Los investigadores, que mantienen el caso abierto, detectaron que el coche que emplearon para transportar los bidones hasta la playa había sido robado en El Algar, otra población cartagenera.