Una hoguera para cocinar, detrás del incendio que arrasó ocho hectáreas protegidas en Mazarrón

Una hoguera encendida en pleno terreno forestal para cocinar habría provocado el incendio que el pasado 11 de julio afectó a más de ocho hectáreas de la Sierra de las Moreras, en Mazarrón. La Guardia Civil ha identificado, localizado e investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal.

El fuego comenzó cerca de las seis de la tarde en este enclave natural, integrado en la Red Natura 2000 y declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) y paisaje protegido. La rápida intervención del dispositivo de extinción permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran las viviendas próximas.

Una inspección permitió localizar el punto de inicio

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en colaboración con miembros de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) de la Comunidad Autónoma, asumieron las pesquisas para determinar cómo se había originado el incendio.

Los investigadores llevaron a cabo una exhaustiva inspección técnico-ocular y analizaron las evidencias físicas, la geometría de la superficie quemada y el comportamiento de las llamas. Estos trabajos permitieron situar el punto de inicio en una hoguera realizada para cocinar en terreno forestal.

A partir de los indicios recabados, los agentes consiguieron identificar y localizar a la persona presuntamente responsable, a la que se le han instruido diligencias por un supuesto delito de incendio forestal.

Un coche de la Guardia Civil aparcado frente a los terrenos calcinados en Mazarrón el 11 de julio por un fuego. / G. C.

Un rayo causó otro fuego en Mazarrón

El Seprona también ha investigado el origen de otro incendio declarado durante la madrugada del 15 de julio en el paraje Balsicas-El Alamillo, igualmente situado en Mazarrón.

En este segundo caso, las pesquisas han descartado la intervención humana. Los agentes concluyeron que el fuego obedeció a causas naturales, supuestamente por el impacto de un rayo.

Penas de hasta cinco años de prisión

La Guardia Civil recuerda que, durante la época de riesgo alto, el uso del fuego en terrenos forestales y sus zonas de influencia está sujeto a estrictas prohibiciones y limitaciones. Una conducta negligente o imprudente puede ocasionar graves daños al patrimonio natural, poner vidas en peligro y acarrear responsabilidades penales y administrativas.

El Código Penal contempla penas de entre uno y cinco años de cárcel, además de multas de 12 a 18 meses, para quienes incendien montes o masas forestales.

Ante las elevadas temperaturas y el consiguiente aumento del riesgo, las autoridades insisten en que está prohibido encender hogueras en el monte o en terrenos próximos. También recomiendan acampar únicamente en espacios autorizados y no arrojar cigarrillos, basura ni botellas de vidrio.

Si una persona descubre un fuego en su fase inicial, debe avisar inmediatamente al 062. En caso de verse sorprendida por las llamas, deberá evitar adentrarse en zonas de monte, dirigirse hacia lugares despejados y con buena visibilidad y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.