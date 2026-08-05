Golpe al tráfico de marihuana en Casillas, Patiño y Aljucer: la Policía halla 350 plantas y una escopetada trucada

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado tres plantaciones de marihuana tipo indoor instaladas en cuatro viviendas de las pedanías murcianas de Aljucer, Casillas y Patiño, que han permitido detener a cinco personas como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, además de imputar en uno de los casos un delito de tenencia ilícita de armas al intervenir en uno de los inmuebles una escopeta de calibre 12 mm manipulada, informa el Cuerpo en una nota.

Las investigaciones culminaron con la práctica de cuatro registros domiciliarios donde los agentes localizaron casi 350 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y secado y la intervención de numeroso aparataje propio utilizado parta este tipo de plantaciones así como focos, lámparas, transformadores, extractores, ventiladores, aparatos de aire acondicionado, bombonas de dióxido de carbono, sistemas de riego, y una escopeta de calibre 12 mm manipulada.

Los agentes pudieron constatar que las viviendas habían sido acondicionadas específicamente para albergar el cultivo distribuyendo las plantaciones en varias estancias utilizando sistemas de ventilación y filtrado destinadas a ocultar los fuertes olores y dificultar su detección.

Además comprobaron que las plantaciones funcionaban como una explotación rotatoria permitiendo mantener una producción continua mediante el inicio de nuevas cosechas mientras la anterior se encontraba en fase de secado aumentando así la rentabilidad de la actividad ilícita.

La presencia de las plantaciones habían generado una importante preocupación y sensación de inseguridad subjetiva entre los residentes de las zonas debido al constante trasiego de personas consumidoras de este tipo de sustancias, los problemas de ruidos, insalubridad e intensos olores que desprendían las viviendas y el riesgo que ocasionan los enganches fraudulentos a la red eléctrica, donde una de las plantaciones fue descubierta a raíz de un conato de incendio.

Colaboración ciudadana

Las investigaciones tuvieron su origen en varios de los casos, gracias a la colaboración ciudadana mediante denuncias anónimas y comunicaciones vecinales, por lo que la Policía Nacional recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para combatir este tipo de actividades ilícitas.

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Así mismo recuerda que las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través de los canales habilitados para ello mediante llamada en el teléfono 091, y el correo electrónico antidroga@policia.es