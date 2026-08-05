Incendio
El fuego prende a las puertas de Calasparra y activa un amplio dispositivo de extinción
Una gran columna de humo alertó a Emergencias y obligó a desplegar dos helicópteros cerca del barrio de La Florida
Un incendio de vegetación se ha declarado este miércoles junto al casco urbano de Calasparra, en una zona próxima al barrio de La Florida. El fuego ha alcanzado un cañar cercano y ha obligado a desplegar un operativo del Plan Infomur con medios terrestres y dos helicópteros.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.07 horas, cuando una de las garitas de vigilancia forestal detectó una gran columna de humo en las inmediaciones del citado barrio.
Un agente medioambiental se desplazó hasta el lugar y localizó las llamas en una zona periurbana. También acudieron patrullas de la Policía Local, que solicitaron la intervención de los bomberos.
En un primer momento, fueron movilizadas una unidad de primera intervención de Protección Civil y una dotación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).
Dos helicópteros se incorporan al operativo
Después de que el incendio comenzara a propagarse, el dispositivo se reforzó con un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, acompañado por un técnico de extinción y una brigada forestal helitransportada.
También se movilizó una aeronave del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, una brigada forestal terrestre se incorporará al operativo del Plan Infomur que ya trabaja en la zona.
(Noticia en desarrollo).
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