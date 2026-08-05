Incidentes
Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial de Gran Canaria
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso del incidente que ha provocado un fallecido y dos heridos graves en Telde
Un incidente registrado este miércoles en la zona de los tanques de combustible del polígono industrial de Salinetas, en Telde, ha dejado un fallecido y dos heridos graves, según el balance provisional difundido por el Ayuntamiento de Telde. En el lugar continúa desplegado un amplio dispositivo de emergencias.
El suceso se produjo alrededor de las 12.10 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local de Telde, Policía Nacional, Protección Civil y varias unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continúan trabajando en el lugar.
El Ayuntamiento de Telde ha informado, a través del canal oficial del alcalde, de que el balance provisional es de una persona fallecida y dos heridos graves, aunque la intervención permanece en curso y no se han facilitado, por el momento, más detalles sobre las circunstancias del incidente.
Las autoridades han solicitado a la ciudadanía que evite desplazarse hasta la zona para no dificultar el trabajo de los servicios de emergencia y que siga únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- La tierra no da tregua en la Región: tercer terremoto en menos de dos semanas
- El incendio de un camión cisterna obliga a evacuar a los vecinos de una pedanía de Fuente Álamo por riesgo de explosión
- Murcia: una región sin personalidad propia
- ¿Cuánto debe cada ayuntamiento de la Región de Murcia a Hacienda? Las cantidades, municipio a municipio
- Gafas para ver el eclipse solar en Murcia: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y cómo saber si son seguras
- La púa económica pendiente con Hacienda se eleva para más de una decena de ayuntamientos de la Región de Murcia
- Un sexagenario ocultaba en palos de escoba y fregonas la droga que vendía en su bar del Barrio del Progreso en Murcia
- ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento