Cae una banda asentada en la Región de Murcia que asaltaba bancos y salones de juego: su especialidad, arrancar cajas fuertes.

La Guardia Civil ha arrestado a cinco personas, de entre 39 y 52 años, acusados de pertenecer a una banda, asentada en la Región de Murcia, sospechosa de haber cometido robos en sucursales bancarias y salas de juego en nueve provincias. Todos los sospechosos han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras pasar a disposición judicial.

La operación, bautizada como ‘Otello’, fue dirigida por la Benemérita en la vecina provincia de Albacete y se saldó con la detención de cinco personas, de nacionalidades serbia y española, a las que se atribuyen un total de 52 hechos delictivos cometidos en Alicante, Valencia, Albacete, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén y Murcia, donde supuestamente el grupo delictivo tenía su 'cuartel general'.

Las pesquisas arrancaron en primavera, en concreto en marzo del presente año 2026, después de un robo cometido en una sucursal bancaria de la localidad de Ontur, en Albacete, donde arrancaron la caja fuerte y la introdujeron en un vehículo de alta gama con placas de matrícula falsificadas, con lo que estos amigos de lo ajeno lograron apoderarse de más de 66.000 euros.

Cae una banda especializada en arrancar cajas fuertes. / Guardia Civil

Las primeras investigaciones permitieron a los agentes situar el foco sobre un grupo criminal asentado en la Región de Murcia, cuyos integrantes presentaban una elevada movilidad geográfica y una notable especialización en este tipo de asaltos. Su actividad delictiva se centraba principalmente en el robo de cajas fuertes de entidades bancarias y de máquinas de cambio de salones de juego.

Actuaban completamente encapuchados, con guantes para evitar dejar vestigios y prendas oscuras y, además, empleaban vehículos de alta gama robados, a los que colocaban placas de matrícula falsificadas o sustraídas.

Más de 34.000 euros y dos coches de alta gama

Durante los seis registros, la Guardia Civil ha logrado recuperar más de 34.000 euros, dos vehículos de alta gama, herramientas y ropa para la comisión de los delitos.

A la organización desarticulada se le atribuyen once robos con fuerza en sucursales bancarias, quince robos con fuerza en salones de juego, dos robos con fuerza en concesionarios de vehículos, dos delitos de sustracciones de vehículo a motor, seis hurtos de placas de matrícula, quince delitos de falsificación de documentos y otro de pertenencia a organización criminal en Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia y Valencia.

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Las diligencias, instruidas por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, han sido coordinadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, que ha decretado el ingreso en prisión de todos los detenidos de la organización desmantelada.