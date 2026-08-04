Un sexagenario ocultaba en palos de escoba y fregonas la droga que vendía en su bar del Barrio del Progreso en Murcia

Un sujeto de 65 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, ha sido detenido por, presuntamente, vender droga en su bar del Barrio de Progreso, en el municipio de Murcia. El individuo ya está en libertad con cargos.

Según detalló la Policía Nacional en un comunicado, "la investigación se inició a raíz del incremento de pequeños delitos en la zona así como las continuas quejas vecinales respecto a las molestias que se estaban generando en las proximidades de un establecimiento de hostelería, donde el trasiego de personas consumidoras de sustancias era constante".

Un código en la barra

Para conseguir la droga, existía todo un ritual. Los clientes iban a la barra y "solicitaban una bebida con una serie de códigos establecidos dependiendo de la cantidad de sustancia estupefaciente que deseaban adquirir, depositando el dinero y siendo recogido por el investigado, quien se dirigía directamente al almacén del establecimiento, regresando poco tiempo después y entregando la sustancia a los clientes, quienes lo consumían en el momento o abandonaban el local para consumirlo posteriormente", explicó el Cuerpo.

La inspección del establecimiento realizada por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia permitió a los agentes determinar que el investigado ocultaba la sustancia estupefaciente en el interior de los palos de escoba y fregonas que se encontraban en el almacén del pub-cafetería.

171 papelinas y 5.000 euros

Fueron intervenidas un total de 171 papelinas de cocaína, perfectamente preparadas y envasadas de forma individual para realizar la rápida y directa distribución de la sustancia, encontrándose asimismo más de 5.000 euros de dinero en efectivo proveniente de la venta de estupefacientes.

El único investigado fue detenido e imputado por un delito de tráfico de drogas, y puesto a disposición de la autoridad judicial. Del Juzgado de Guardia salió libre con cargos y previsiblemente será llamado a juicio posteriormente.