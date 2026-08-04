Investigan si el opositor que ocultó cámaras en un baño femenino de Murcia grabó a menores

La Policía Nacional investiga si el joven de 26 años de edad que fue sorprendido utilizando un dispositivo de grabación oculto en los baños de mujeres en una sala de estudio de la población de Sangonera la Seca, en Murcia, captó con su boli-cámara a menores de edad, indican fuentes policiales.

Los profesionales del Cuerpo ‘diseccionan’ el material encontrado en los dispositivos de este individuo (que fue profesor en un colegio de Infantil y Primaria de Cartagena el curso pasado) y destacan que, de hallarse material de adolescentes, el sospechoso podría enfrentarse a cargos por un delito de pornografía infantil, tal y como precisan las mismas fuentes.

Este chico, que fue arrestado y se encuentra en libertad con cargos, habría colocado la cámara oculta en el aseo femenino de una sala de estudios que es frecuentada por alumnas de instituto, chicas que no habrían cumplido los 18.

De momento, son cuatro mujeres, todas adultas, las que se personaron en dependencias policiales a poner una denuncia contra este sujeto, aunque los investigadores tienen claro que hay más víctimas que ni saben que lo son.

Indagan en si llegó a lucrarse

Como ya publicó este diario, el boli lo encontró una chica que fue a hacer sus necesidades. Estaba sobre las llaves de paso del suministro de agua. La Policía considera que nadie se lo dejó olvidado ahí, sino que el dispositivo fue «instalado cuidadosamente y centrado el plano de grabación a la zona del inodoro», se lee en el atestado referente a este asunto. La joven que lo vio lo agarró y se lo llevó a la Comisaría de Alcantarilla. Asimismo, la Policía también sigue indagando en si el sospechoso llegó a lucrarse con la difusión de estos vídeos en algún portal o si eran para consumo propio.

En la sala de Sangonera en cuestión se daban cita, en los días en los que este joven, presuntamente, ponía la cámara, muchas personas para preparar el temario de las oposiciones a Maestro que tuvieron lugar en Murcia el 20 de junio, pruebas a las que también se presentó el sospechoso. Él aprobó, luego fue arrestado y, tras quedar libre, pudo hacer el oral.