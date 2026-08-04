Investigan la muerte de un hombre en Yecla: el conductor que lo atropelló asegura que ya estaba tendido en la carretera

La Policía Nacional investiga la muerte de un varón de 36 años que fue atropellado en el municipio de Yecla el pasado fin de semana, después de que el conductor del vehículo que lo arrolló asegurase que el hombre ya estaba tendido en el asfalto y que no pudo esquivarlo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro y veinte de la mañana del domingo, en la Ronda Norte de Yecla, a la altura de la calle Perales. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, que fueron quienes pidieron asistencia sanitaria para el afectado, vecino del municipio, que estaba en parada. Se desplazó entonces una unidad médica de emergencia (UME) del 061, cuyos facultativos solo pudieron certificar el deceso del varón.

Falta iluminación en la zona

El cuerpo fue cubierto, se alertó al forense y a la autoridad judicial de guardia y, tras el levantamiento del cadáver, el mismo fue trasladado en un furgón hasta el Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia esclarezca qué le pasó, si sufrió una indisposición previa que le hiciese estar tumbado en la carretera.

El conductor permaneció en el lugar, dio negativo en las pruebas de detección de alcohol y drogas al volante y no fue detenido. Vecinos de la zona aseguraron que la zona en cuestión precisaría de más iluminación y recuerdan que hace unos años ya falleció un menor atropellado en la misma calle.