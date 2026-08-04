Dos incendios en Mazarrón provocan la movilización de un helicóptero y los bomberos

Dos incendios declarados en los terrenos agrícolas situados entre El Saladillo y la urbanización Camposol, en Mazarrón, han provocado la movilización del cuerpo de bomberos de la Región de Murcia.

El primero de los fuegos se desencadenó sobre las 13.55 horas de esta tarde. Según el 112, sobre esta hora comenzaron a recibir un gran número de llamadas, cerca de medio centenar. Hasta el lugar se desplazaron brigadas forestales de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) y un helicóptero.

Este primer fuego fue controlado sobre las 19.10 horas. No obstante, en la zona quedan varios efectivos que trabajan para conseguir su completa liquidación. El 112 indica que espera que las labores se prolonguen durante varias horas por la "gran cantidad de hojas y ramas secas acumuladas en la parcela afectada".

Además de los agentes mencionadas, hasta el lugar acudieron efectivos de Protección Civil y la Policía Local de Mazarrón.

Segundo incendio

El segundo fuego se declaró a las 16.27 y se desarrolló, concretamente, en los terrenos agrícolas próximos al sector B de la urbanización Camposol, a unos cientos de metros del primero.

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Este segundo incendio quedó extinguido en menos de media hora tras afectar únicamente a una superficie aproximada de 100 metros cuadrados.