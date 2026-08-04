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Detenido otro sospechoso de matar a la octogenaria Carmelina en un atraco en Puente Tocinos: sería el conductor de la moto y ya está en la cárcel

El sujeto fue capturado en el municipio de Murcia a finales de julio y mandado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, como el primer arrestado

Agentes de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia, el día de la agresión; en la foto pequeña, Carmelina.

Agentes de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia, el día de la agresión; en la foto pequeña, Carmelina. / L. O.

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Ana Lucas

Ana Lucas

Ya son tres los detenidos por su presunta implicación en la muerte de Carmelina, la mujer de 89 años que falleció al no superar las lesiones que le causaron los dos individuos que la asaltaron en la calle en Puente Tocinos en noviembre: los dos presuntos autores materiales del tirón mortal y una chica de 19 años que, supuestamente, encubrió a uno de ellos.

El primer sospechoso, de nacionalidad española y nacido en el año 2006, fue arrestado en marzo, trasladado por la Policía Nacional al Juzgado de Guardia de Murcia y mandado a la cárcel. Junto a él se detuvo a su novia, una mujer que no habría estado presente en el asalto, pero que, supuestamente, dio cobijo al joven mientras se le buscaba. Esta chica no está en prisión, aunque se la investigó por encubrimiento.

Aunque insistió en que ella no tenía nada que ver en lo ocurrido, sí reconoció que, en un momento dado, tuvo conocimiento de que su pareja había sido el responsable del atraco mortal. Pese a contar con esa información, la chica no contactó con la Policía para comunicar que sabía que su pareja estaba detrás del fallecimiento de la vecina, razón por la cual se la considera responsable de un delito de encubrimiento.

Pasa a disposición judicial uno de los detenidos por la muerte de Carmelina en Murcia

Pase a disposición judicial, en marzo, del primero detenido por la muerte de Carmelina en Murcia. / Israel Sánchez

El ahora capturado (cayó el 24 de julio, en una detención que se practicó en el municipio de Murcia, confirman fuentes policiales) sería, presuntamente, quien conducía la motocicleta utilizada para cometer el robo con violencia. Tras su puesta a disposición de la autoridad judicial, se ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los integrantes del Grupo de Homicidios ya tendrían, por tanto, a los dos individuos que en noviembre abordaron a la víctima en plena calle Mayor de Puente Tocinos para robarle la cadena que llevaba al cuello. Durante el asalto, la mujer fue arrojada al suelo y los atacantes huyeron en un vehículo.

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El suceso ocurrió un miércoles por la noche, cuando la mujer regresaba a su casa y fue asaltada en el cruce de la calle Ermita Vieja con la calle Mayor de Puente Tocinos. Los investigadores siempre defendieron que Carmelina fue una "víctima de oportunidad", ya que, según su hipótesis, los asaltantes la eligieron al verla mayor, vulnerable y detenida en un semáforo.

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