Detenido el ladrón que hirió gravemente a una octogenaria para robarle el bolso del tirón en San Javier

El sujeto que dejó herida de gravedad a una octogeneraria a la que tiró al suelo al robarle el bolso por el método del tirón en Santiago de la Ribera, población perteneciente a San Javier, ya está detenido, confimó la Guardia Civil en una nota. Lo descubrieron el pasado sábado, cuando la estaba liando en un restaurante de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar.

El robo a la mujer aconteció a principios del mes de julio, cerca del Club de Suboficiales, en la localidad de Santiago de la Ribera. Testigos llamaron al 112 para alertar de que "había una persona en el suelo en estado casi inconsciente" tras perder el equilibrio después de que un sujeto le arrebatase el bolso que llevaba de un tirón.

Dos personas que aseguraron haber presenciado los hechos dieron una descripción del ladrón: un joven de unos 20 años, alto y delgado que, tras coger el bolso, salió corriendo en dirección a la Avenida España.

Las cámaras captaron al sospechoso huyendo del lugar tras el atraco. / Guardia Civil

En cuanto a la víctima, fue llevada primero a Los Arcos y de ahí al Virgen de la Arrixaca de Murcia, "donde ingresó grave con traumatismo craneoencefálico y daños oculares y maxilofaciales", detallaron desde la Benemérita, cuya Policía Judicial asumió la investigación.

Grabado por las cámaras

Los expertos "localizaron varias cámaras de vigilancia cuyo análisis resultó crucial. Las imágenes obtenidas mostraban a un joven en los aledaños del lugar donde se cometió el robo. La secuencia cronológica permitió determinar sus movimientos, antes y después de asaltar a la mujer, conocer su fisionomía e identificarlo".

"La Guardia Civil averiguó que se trataba de un experimentado delincuente, con un abultado historial delictivo por delitos de lesiones, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad; y de tráfico de drogas", destacó el Cuerpo.

"Tras semanas de búsqueda, el pasado sábado, día 1 de agosto, se produjo una actuación policial junto a un conocido restaurante de Lo Pagán, en el municipio de San Pedro del Pinatar, cuando la Guardia Civil fue requerida por la presencia de una persona en actitud violenta. Los agentes comprobaron que se trataba del sospechoso, por lo que resultó detenido como presunto autor de delito de robo con violencia e intimidación", precisa el comunicado.