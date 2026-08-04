En El Ejido
Detenido en Almería por intentar atropellar a una víctima de violencia machista
Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes
EFE
La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a una mujer que ya había sufrido episodios de violencia machista, quien pudo ser puesta a salvo gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron los hechos.
Según ha informado en sus redes sociales la Policía Local este martes, la actuación se desarrolló en la mañana del lunes a raíz de un aviso recibido en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV).
El presunto agresor intentó atropellar a la víctima en la vía pública antes de abandonar el lugar. Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes de la Unidad de Prevención 092/112.
Los efectivos policiales prestaron una primera asistencia a la víctima, quien declaró haber sufrido episodios de violencia con anterioridad.
Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor en el interior de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, procediendo a su inmediata detención y a la instrucción de las diligencias correspondientes.
La Policía Local, que dispone de la Unidad de atención a víctimas de violencia de género (UVIGEM) desde el año 2015, ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana, recordando que la alerta y el auxilio resultan decisivos para evitar consecuencias más graves.
Fuente: El Periódico
- Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes
- ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
- Vuelven las quedadas de barcos y motos de agua a La Manga: la Guardia Civil levanta acta y Capitanía Marítima subraya que no es una concentración ilegal
- Tirones todos los días en la Región de Murcia: cada vez más violentos y vinculados a 'marginalidad y consumos problemáticos
- Carlos Alcaraz recupera el número 2 del mundo por solo 40 puntos
- Detienen en Tenerife a una pareja de Murcia por maltratar en un restaurante a su hijo de 2 años
- Más de 195 millones: los empleados del Ayuntamiento de Murcia verán aumentado su sueldo en 2027
- El Mediterráneo tropicaliza los veranos y dispara los riesgos para la Región