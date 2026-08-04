El autor confeso del crimen de Barriomar alega que sufre problemas psiquiátricos y que es adicto a la droga

Sufre problemas psiquiátricos y es adicto al alcohol y la droga .Es lo que alega Jesús C. M., el autor confeso del crimen de Barriomar, un hombre que ingresó el sábado en prisión provisional junto a su hermano, Pedro C. M., y su padre, Pedro C. M. Los tres están acusados de acabar con la vida, a golpes y a puñaladas, de un vecino, apodado ‘El Alemán’, que recibió más de una treintena de cuchilladas tras ser atacado, presuntamente, por estos tres individuos y por al menos cinco parientes de ellos más.

Tal y como se lee en el auto del titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, que los mandó a la cárcel, fueron los dos hermanos y el progenitor de ambos «los que, actuando de común acuerdo y con ánimus necandi (significa que obraron con dolo), causaron la muerte del finado».

Sangre en el suelo en el lugar de Barriomar donde fue hallado el cuerpo sin vida. / Juan Carlos Caval

Los tres, que comparecieron aún lesionados y hasta con manchas de sangre en la ropa ante el juez, alegaron que actuaron defensa propia, pero el magistrado sostiene que «la reacción que tuvieron fue sumamente desproporcionada y rebasaba los límites de cualquier legítima defensa». Para afirmar esto, se apoya en las manifestaciones de un testigo que vio como «fueron varios los miembros de esa familia los que se peleaban con el ahora fallecido».

«Atendiendo a su enfermedad con problemas mentales y adicciones, esta defensa solicitará medidas mas idóneas y menos gravosas que la prisión provisional», subraya sobre Jesús (de 33 años, al igual que su hermano Pedro), el letrado que defiende sus intereses Francisco José Mauri, de Gefiser Abogados. A su juicio, la prisión provisional «no debe usarse como un anticipo de una potencial pena de prisión, por grave que pudiese ser en abstracto» el delito que el sospechoso admite haber cometido, en este caso un crimen.

Francisco José Mauri, de Gefiser Abogados. / L. O.

No obstante, el magistrado de guardia, a la hora de establecer la cautelar más gravosa que existe, precisa que «en atención a la pena señalada al delito cometido (de 10 a 15 años de prisión), es previsible que los ahora investigados pudieran eludir la acción de la justicia, de tal manera que, por esa razón y por el hecho de que nos encontramos al inicio de la investigación judicial en la que será necesaria la práctica de más diligencias de investigación, es procedente su adopción».

"Le abrió una brecha en la cabeza"

Mauri hace hincapié en que fue ‘El Alemán’ quien «se dirigió a la casa de los familiares de mis patrocinados, con una actitud agresiva, y la emprendió a golpes contra los mismos; en cuanto llegaron los otros dos encausados, directamente atacó a Pedro, con dos golpes en la cabeza con una barra de hierro, que le abrió una brecha que requirió puntos de sutura, y le causó un fuerte hematoma en el otro lado de la cabeza».

L. O.

El abogado remarca, asimismo, que al progenitor «le abrió la ceja con otro golpe en la cabeza con la barra de hierro» y considera que lo que pasó fue «una reyerta, voluntariamente aceptada por el finado, en la que lesiona a tres personas con la barra». Jesús, su hermano y su padre, asegura, «se defendieron, pero no todos contra uno, sino uno contra todos».

Sobre los cinco arrestados restante (todos en libertad tras salir de la Ciudad de la Justicia), Mauri especifica que, por ejemplo, las tres mujeres «ni siquiera intervinieron en la pelea». Además, el profesional pone el acento en «la voluntad de colaborar con la Justicia» de todos los sospechosos, voluntad que fue «total desde el primer minuto».

Casas incendiadas

«Tampoco conviene olvidar que las casas de mis clientes han sido ocupadas y vandalizadas desde el mismo momento de los sucesos, lo que aun refuerza mas, si cabe, la versión de mis clientes de las intenciones del finado», manifiesta el abogado. Se refiere a un episodio que aconteció el sábado: se registró un incendio en una de las propiedades de la familia.

Los bomberos que se movilizaron a esta estancia descubrieron en el salón una gran acumulación de enseres y basura. La casa en cuestión, en avanzado estado de deterioro, sufrió, debido a la acción del fuego, un colapso parcial. La familia culpa a los okupas.