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El incendio de un camión cisterna obliga a evacuar a los vecinos de una pedanía de Fuente Álamo por riesgo de explosión

Cortan la carretera RM-602 y un perímetro de un kilómetro y medio alrededor de la estación de servicio, ubicada en Cuevas del Reyllo, es desalojado por prevención

El incendio de un camión cisterna obliga a desalojar a los vecinos de una pedanía de Fuente Álamo: &quot;Hay riesgo de explosión&quot;.

El incendio de un camión cisterna obliga a desalojar a los vecinos de una pedanía de Fuente Álamo: "Hay riesgo de explosión". / 112

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Ana Lucas

Ana Lucas

El escenario, una gasolinera ubicada en la población de Cuevas del Reyllo, en el municipio de Fuente Álamo, donde, por razones que desconocen, un camión cisterna se incendió. La situación se agravó debido precisamente a la proximidad de la estación de servicio, debido a los productos que se hallan en la misma.

El aviso saltaba minutos después de la una de la tarde. El incendio generó una enorme columna de humo negro visible a larga distancia. Según apuntaron entonces fuentes cercanas al caso, se estableció un perímetro de un kilómetro y medio alrededor del recinto afectado, enfrente de la estación de servicio El Badén, por prevención.

De hecho, el fuego se desató en un gasocentro, que es una instalación especializada en el almacenamiento y la distribución al por mayor y menor de carburantes, principalmente gasóleo para calefacción, agricultura, automoción e industria.

El incendio generó una enorme columna de humo negro visible a larga distancia.

El incendio generó una enorme columna de humo negro visible a larga distancia. / L. O.

"Aléjese de la zona y refúgiese en un lugar cercano", se leía en el mensaje que llegó a los móviles situados en la zona. El fuego se desató frente a la gasolinera, al otro lado de la carretera, en una zona donde, explicaron vecinos, los propietarios de esta estación guardan el vehículo pesado que poseen.

Al lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos del Consorcio, para sofocar las llamas, así como agentes de la Policía Local. En concreto, fueron efectivos antiincendios procedentes de Alhama de Murcia, de Lorca y de Los Alcázares, hasta un total de 12 bomberos y un sargento con 6 vehículos de extinción y unidad de jefatura, concreta el 112. Según las primeras informaciones, pese a lo aparatoso de la emergencias no hubo que lamentar daños personales.

"Distancia mínima de 300 metros"

Desde el Ayuntamiento fuentealameño confirmaron que, debido al incendio, fue cortada la carretera RM-602, que une Fuente Álamo con Cuevas del Reyllo. "Por motivos de seguridad y posible riesgo de explosión, se ruega a la población que no se acerque a la zona y mantenga una distancia mínima de 300 metros", detallaron desde el Consistorio.

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"Sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, extremen las precauciones y consulten únicamente los canales oficiales para conocer cualquier actualización.", destacaron desde la Administración local.

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