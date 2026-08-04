Alarma al explotar y arder un coche en la barriada de San Antonio de Torre Pacheco: "Era como si sonasen disparos"

El incendio de un coche en la barriada de San Antonio de Torre Pacheco hizo, este primer lunes de agosto, que cundiese momentáneamente el pánico entre vecinos y viandantes, que aseguraron haber escuchado "explosiones" procedentes del vehículo afectado. El fuego generó una enorme columna de humo negro.

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la tarde, en una barriada que está aproximadamente a un kilómetro del centro del pueblo. Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se movilizaron rápidamente a la calle Felicito Manzanares, donde estaba en turismo, del cual emanaba el espeso humo. El automóvil se encontraba en medio de la calzada y de él "se oían como si fueran balas, como si fueran disparos", aseguraron testigos de lo sucedido.

"Ardió un coche pequeño, de esos sin carné", relató un testigo. Las sirenas procedentes de los patrullas solaparon pronto a esos supuestos 'tiros', como captó con su teléfono móvil un testigo, en un vídeo que fue saltando de WhatsApp en WhatsApp en la población del Campo de Cartagena.

A algunas viviendas cercanas, detallaron los presentes, "se metió el humo". Los municipales desplazados a la zona se ocuparon primero de proteger a la población, de establecer un cordón de seguridad para que no se aproximasen al coche en cuestión, del que seguía emanando una humadera.

Averías eléctricas, deterioro de materiales, fugas de combustible o aceite, deficiencias de refrigeración y falta de mantenimiento suponen, junto al mercurio por las nubes, un cóctel perfecto para que salte la chispa, literalmente, en verano en los vehículos que 'sobreviven' en zonas como la Región, donde el calor hace de las suyas estos meses estivales.

En este caso en concreto, la Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas para establecer por qué se incendió el coche. En el pueblo se comenta que detrás está la mano del hombre: que al automóvil le pegaron fuego "por una venganza". Afortunadamente, el incidente se saldó sin daños personales.