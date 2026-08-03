Polémica
Vuelven las quedadas de barcos y motos de agua a La Manga: la Guardia Civil denuncia a varias personas ante Capitanía Marítima
Los investigadores detectaron que había fondeadas más embarcaciones de las permitidas, por lo que los responsables de estas se enfrentan a sanciones económicas
Decenas de personas asistieron el pasado fin de semana, a bordo de motos de agua y embarcaciones, a una quedada convocada en la zona de La Martinique, en La Manga del Mar Menor, en la zona de San Javier. Los investigadores detectaron que había fondeadas más embarcaciones de las permitidas, por lo que los responsables de estas se enfrentan a sanciones económicas.
Media docena de llamadas alertaron, sobre las cinco de la tarde del primer día de agosto, a Emergencias de la quedada, en la que había música y bebidas alcohólicas. Al lugar se movilizó una embarcación del Servicio Marítimo de la Benemérita, que "intervino identificando varias embarcaciones y denunciando a Capitanía Marítima a algunas de ellas por fondeo de más embarcaciones de las permitidas", detallaron fuentes cercanas al caso. La intervención del Instituto Armado generó malestar entre los propietarios de las embarcaciones.
En un vídeo, grabado el pasado sábado en la quedada náutica, se ve a personas bañándose y de fiesta junto a un gran número de barcos y motos de agua fondeando en la zona. Desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil velan por el cumplimiento de la normativa vigente y previsiblemente investigarán, como han hecho otros años, si en la concentración se llegaron a dañar los fondos marinos y si esto se debió al fondeo no autorizado de los barcos.
El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, destaca al respecro que "sería necesario reforzar la plantilla del Servicio Maritimo para poder vigilar el Mar Menor sin tener que descuidarlo por la vigilancia de pateras y narcolanchas en el resto del litoral".
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