Una de las víctimas del cirujano detenido por violar a sus pacientes pide un "análisis forense" del móvil del médico para ver si buscaba "actos sexuales con personas inconscientes"

La defensa de una de las víctimas del cirujano D. G. S., que está en prisión provisional por, presuntamente, violar en Murcia a una paciente cuando estaba anestesiada ha pedido que se analice el teléfono móvil de este sujeto, cuya puesta en libertad ha vuelto a denegar la autoridad judicial.

En un escrito al Juzgado de Molina de Segura que se hace cargo del caso, el abogado de la mujer, Raúl Pardo-Geijo, solicita que el iPhone en cuestión sea sometido a un "análisis forense por la Brigada Provincial de Policía Científica o por la unidad especializada que se designe".

Raúl Pardo Geijo. / F. G. P.

Tal y como detalla el penalista en su escrito, "el examen se circunscribiría al período comprendido entre el 17 de julio y el 11 de diciembre de 2025", y su contenido quedaría limitado a conversaciones del doctor con la víctima o con las otras denunciantes y también al "historial de navegación".

Al hilo, se trata de comprobar si D. G. S. realizó "búsquedas, descargas y demás rastros de internet relacionados con actos sexuales sobre personas inconscientes, anestesiadas o sedadas; con la captación de imágenes de pacientes; o con la presencia, persistencia, detección o eliminación de ADN, semen y otros vestigios biológicos".

Se negó a desbloquearlo

Además, pide que se mire si el teléfono contiene "fotografías, vídeos y archivos de audio, incluidos los eliminados o técnicamente recuperables, relacionados con la perjudicada, con los episodios identificados en el atestado o con pacientes anestesiadas o sedadas, cuando su contenido pueda guardar relación con conductas de naturaleza sexual o con captaciones ajenas a la asistencia sanitaria".

No fueron intervenidos ni examinados el pantalón real del pijama quirúrgico del investigado ni su ropa interior; y la compresa o gasa con la que limpió los genitales de la paciente no figura individualizada entre los vestigios Raúl Pardo-Geijo — Abogado

Cabe recordar que, en su momento, el facultativo accedió a facilitar una muestra de su ADN a los responsables policiales que se ocupan de la investigación del caso, pero no a mostrar qué tenía en su teléfono. La Policía intervino al facultativo un dispositivo Apple modelo iPhone 14. Le instaron a que facilitase la contraseña para desbloquear el terminal, pero él se negó.

Seguirá en prisión provisional

D. G. S. seguirá en la cárcel de Sangonera porque "no han variado en absoluto las circunstancias" que determinaron la adopción de la cautelar más restrictiva, "no pudiendo deducirse del informe que obra en la causa la inexistencia del delito, concurriendo en el investigado una serie de circunstancias que determinan la convicción en esta juzgadora que el mismo tratará de eludir la acción de la justicia, en caso de quedar en libertad provisional".

Así se lee en un auto, fechado este lunes, 3 de agosto , en el que la jueza se expresa así "habida cuenta de las elevadas penas que llevan aparejados los delitos que son objeto de esta instrucción". La prisión provisiona "se trata, en efecto, de una medida cautelar que cumple todos los fines constitucionalmente exigidos y que están recogidos en la resolución que acordó la misma, esto es, la existencia de sólidos indicios de criminalidad en su contra".

La magistrada también apunta que "la investigación está llegando a su final, al haberse acordado ya la transformación de la causa en procedimiento sumario, en fecha 9 de julio de 2026, sin que resten diligencias a practicar que hasta el momento se hayan acordado, tratándose pues de una medida proporcionada a los hechos investigados, sin que se pueda sustituir en este momento procesal por otra menos gravosa, por lo que se ha de mantener la misma".

"Una premisa equivocada"

Pardo-Geijo, que se opuso a la salida de la cárcel del sujeto, detalló en su escrito que "la solicitud de libertad se construye sobre una premisa equivocada: que la diligencia biológica a la que se refirió la Audiencia Provincial ha concluido con un resultado negativo para la hipótesis acusatoria".

Al hilo, remarcó que la Sala determinó que "la situación cautelar era provisional y revisable en función del resultado de diligencias relevantes, pero no condicionó el mantenimiento de la prisión a la aparición de semen ni afirmó que un resultado negativo en cualquier soporte tuviera valor exculpatorio. Tampoco equiparó 'los análisis biológicos de los restos del material quirúrgico' con un resultado negativo obtenido sobre cualesquiera soportes".

Además, recuerda que "no fueron intervenidos ni examinados el pantalón real del pijama quirúrgico del investigado ni su ropa interior; y la compresa o gasa con la que limpió los genitales de la paciente no figura individualizada entre los vestigios".