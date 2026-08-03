Tirones todos los días en la Región de Murcia: cada vez más violentos y vinculados a "marginalidad y consumos problemáticos"

Ocurría hace apenas unos días en Lorca. Un sujeto de 34 años era arrestado por arrojar escaleras abajo a una mujer para quitarle sus pertenencias, como publicó en primicia este periódico. La víctima sufrió heridas graves, entre ellas fracturas en ambos brazos. También perdió piezas dentales. La Policía Nacional tardó apenas 48 horas en capturar a este individuo, que está en prisión provisional.

Apenas unas horas antes de trascender este violento robo en la Ciudad del Sol, la Policía Nacional hacía público que un joven había sido detenido y enviado a la cárcel por robar una cadena del tirón a una mujer de 85 años, en esta ocasión en el centro de Murcia, por la zona entre Acisclo Díaz y San Esteban. En ese caso, cuando la víctima se disponía a entrar a su portal, acompañada de su esposo, el ladrón la abordó por la espalda y le arrancó de un tirón la cadena. La señora cayó al suelo y sufrió lesiones en la cabeza y en la espalda.

Reforma del Código Penal 2026. / Fuente: Comisiones Obreras

«Sobre todo hay tirones de móviles y joyas, la realidad es que es un goteo constante y no son hechos aislados», manifiesta Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia.

Rodríguez explica que los ladrones «se están cebando especialmente con la gente mayor, que es la más vulnerable», al tiempo que precisa que, «además, como hoy en día casi nadie lleva efectivo encima, estos delitos son su vía rápida para conseguir dinero directo vendiendo lo que roban».

"Siempre son los mismos"

Se da la circunstancia de que los ladrones que dan tirones repiten. En palabras del responsable del SUP, «al final siempre vemos a los mismos». «Hay un patrón clarísimo de reincidencia y un perfil muy repetitivo que reconocemos a la primera», hace hincapié.

Desde su punto de vista, «la verdad es que, pese a las últimas reformas para frenar la multirreincidencia, de momento en la calle no estamos notando ningún cambio real», pues los ‘malos’ «siguen actuando con total impunidad».

Se refiere a la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, publicada en el BOE el 9 de abril de 2026, que introduce una reforma de notable calado en el tratamiento penal de quienes roben una y otra vez: castigo agravado para la multirreincidencia en hurtos y estafas.

"Un simple hurto"

Adrián Rodríguez, además, se fija en que «la estadística distorsiona la realidad, porque si no lo pillas al momento o la denuncia no refleja la fuerza, acaba archivado o como simple hurto». «Pero el incremento es tan alarmante que salta a la vista igualmente. La presión en la calle es brutal», incide.

Desde Jupol, su secretario de Comunicación en Murcia, P. Moreno, coincide en que los robos por el método del tirón suponen «un fenómeno que golpea especialmente a las personas mayores y que no deja de agravarse en calles y portales de toda la Región».

La organización sindical destaca que «este tipo de agresiones se repiten semana tras semana en toda la Región, sin que la respuesta institucional esté a la altura del problema». Y es que «la Policía Nacional continúa trabajando con una plantilla insuficiente y sin los medios necesarios para garantizar una presencia disuasoria real en las calles», asevera Moreno.

«No podemos seguir dependiendo del valor de un vecino anónimo para que estos delitos no queden impunes», considera el portavoz del Jupol, en referencia al papel que juegan los testigos: en el asalto de Acisclo Díaz, por ejemplo, fueron los presentes los que corrieron tras el ladrón o lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Así las cosas, «exigimos a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior un refuerzo urgente de efectivos y recursos en la Región de Murcia», insiste Moreno, para destacar que «no vamos a parar de denunciarlo hasta que cada barrio y cada ciudadano tengan la seguridad que merecen».

Por su parte, Miguel Alcaraz, responsable estatal de Policías Locales de Comisiones Obreras, alude a «los últimos datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior», con los cuales « se pone de manifiesto el incremento de los robos con violencia e intimidación, entre los que se encuentran los robos por tirón de bolsos y cadenas, cada vez más violentos y con un mayor riesgo para la integridad de las víctimas».

Desde el sindicato destacan que «esta realidad debe abordarse reforzando el servicio público de seguridad». «La ciudadanía tiene derecho a transitar por las vías públicas con tranquilidad, y los policías necesitan plantillas suficientes, medios adecuados y una planificación eficaz para desarrollar su trabajo en condiciones», hace hincapié Miguel Alcaraz.

«No es aceptable que, mientras aumentan las necesidades de seguridad, continúe existiendo un déficit de efectivos que repercute tanto en la calidad del servicio que se presta como en las condiciones laborales de los profesionales», manifiesta, al tiempo que precisa que «apostar por la seguridad pública también significa apostar por el empleo público, por una Policía mejor dotada y por políticas preventivas que permitan reducir la delincuencia y proteger a la ciudadanía». «Una seguridad pública eficaz solo puede construirse desde unos servicios públicos fuertes y adecuadamente financiados», sentencia Alcaraz.

AUGC detecta un repunte en pueblos del litoral como San Javier, Águilas y San Pedro del Pinatar

Por otro lado, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, especifica que «hemos detectado un repunte de los robos con intimidación y tirones en localidades como San Javier, Las Torres de Cotillas, San Pedro o Águilas en los últimos meses».

En el primer municipio aconteció uno de los hechos más graves: una mujer de 80 años sufrió lesiones de consideración al caer al suelo al robarle un individuo el bolso por el método del tirón en Santiago de la Ribera. El asalto ocurrió sobre las diez de la noche en el Paseo Atalayón, cerca del Club de Suboficiales.

Según Montalbán, muchos de estos violentos robos «son perpetrados por bandas de delincuentes de un modo globalizado y organizado», y concreta que estos individuos «se desplazan a localidades con entidad suficiente donde pasan más desapercibidos que en los pueblos pequeños».

A su juicio, el Instituto Armado en la Región necesitaría contar con más efectivos para frenar este tipo de delincuencia. «Un factor determinante es la falta de patrullas uniformadas de la Guardia Civil que con su sola presencia disuaden a las bandas de delincuentes de no actuar o de trasladarse a otras zonas con menos vigilancia», dice.

«Por ello desde AUGC abogamos de nuevo por el aumento de plantilla de seguridad ciudadana para que haya patrullas 24 horas en todas las localidades», insiste García Montalbán, que calcula que se necesitan, al menos, 400 guardias civiles más en la Región.

'Asfixiar' a los receptores

Preguntado por este repunte de los tirones, David Caballo, decano del Colegio Profesional de Criminología de la Región, apostilla que «no estamos ante grandes redes organizadas, sino ante una delincuencia utilitaria y de oportunidad, muy vinculada a la percepción de bajo riesgo, a la rapidez en la huida y, en muchos casos, a situaciones de reincidencia, marginalidad o consumos problemáticos que exigen dinero rápido».

David Caballo, decano del Colegio Profesional de Criminología de la Región. / L. O.

«Para frenar esta delincuencia no basta con patrullar a ciegas, sino que se debe elevar el riesgo percibido por el infractor y anular su beneficio», subraya el experto, que remarca que «esto exige asfixiar el mercado en el que venden lo robado (tanto físico como en plataformas online) para que el botín pierda su valor inmediato, desplegar patrullaje inteligente en puntos calientes e intervenir a nivel socioeducativo con los reincidentes». Caballo incide en que «sin un control estricto sobre quién compra lo robado y sin intervención socioeducativa sobre los reincidentes, el ciclo vuelve a repetirse».

También se pronuncian al respecto profesionales de la abogacía en la Región. El penalista Raúl Pardo Geijo pone el acento en la concurrencia de «dos factores: oportunidad y rentabilidad». «Pocos delitos ofrecen una ecuación tan favorable entre esfuerzo, beneficio y riesgo: se consuma en segundos, no exige planificación alguna y el botín —una cadena, un teléfono— se convierte en dinero líquido el mismo día», enfatiza.

El letrado expresa que «la criminología lo viene describiendo desde hace casi medio siglo: es delincuencia adquisitiva y de oportunidad, fruto de la convergencia de un autor motivado, una víctima propicia y la ausencia de vigilancia efectiva —el llamado triángulo del delito— y descansa sobre un presupuesto decisivo, un mercado de receptación dispuesto a absorber lo sustraído sin formular preguntas».

Raúl Pardo Geijo. / F. G. P.

Sobre cómo acabar con estos robos, el abogado puntualiza que «el déficit no es de severidad, sino de certeza y prontitud de la respuesta», para lo cual apuesta por «presencia policial en los lugares y horas de riesgo, enjuiciamiento sin demora, prisión provisional cuando concurre habitualidad, control riguroso de la receptación que da salida al botín y tratamiento de las adicciones que alimentan la reincidencia».

Por su parte, el también abogado Manuel Martínez destaca sobre los tirones que «ya no solo forman parte del día a día, sino que se realizan en horario diurno, en pleno centro, en presencia de terceros y con total impunidad». Los ladrones actúan así, considera, «no porque dicha conducta no conste tipificada como delito en el Código Penal, sino por la dificultad de su persecución».

En patinete y con asistencia

Martínez especifica al respecto que «básicamente, los delitos denominados ‘tirón’ se están llevando a cabo por sujetos activos difíciles de identificar, que generalmente realizan el hecho en patinete y asistidos por otro sujeto que lo conduce, conllevando una violencia en el tirón que provoca, amén del delito propiamente patrimonial -hurto o robo-, severas consecuencias a la salud del sujeto pasivo». «Este hecho sería constitutivo de un delito de lesiones en función de la gravedad», apunta.

La Opinión

De esa manera que describe el letrado se perpetró en junio (en pleno centro de Murcia, detrás del Banco de España) el tirón al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro. El ladrón (localizado por la Policía Nacional horas después) huyó en un vehículo de movilidad personal acompañado de otro individuo, el cual no ha sido aún arrestado.

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Manuel Martínez tiene claro que el repunte de estos robos violentos se debe «a la dificultad de identificación del autor, los medios que se emplean en la comisión delictiva y la escasa consecuencia penal que lleva aparejada». «Generalmente se sustancian en un juicio por delito leve que, salvo reiteración y antecedentes penales, no va a conllevar pena privativa de libertad», relata.