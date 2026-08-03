Rescatan inconsciente a un bañista de 60 años arrastrado por la corriente en una playa de Águilas

Un hombre de aproximadamente 60 años se encuentra en estado grave tras sufrir un episodio de ahogamiento este domingo en la playa de La Higuerica, en Águilas. El suceso obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencias que logró rescatarlo del agua, aunque fue hallado inconsciente.

Así ha sido el rescate

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia, varias llamadas alertaron sobre lo ocurrido hacia las 20.14 horas. Los testigos indicaban que el hombre, que se estaba bañando, tenía dificultades para salir del agua: la corriente lo empujaba mar adentro y había dejado de ser visible cerca de las rocas de la playa.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato la Policía Local de Águilas, la Guardia Civil y Protección Civil de Águilas. También se movilizó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Mapa cenital del 112 para ilustrar la zona del suceso. / 112

Hallado inconsciente en el agua

Una vez localizado el hombre en el agua, en estado de inconsciencia, fue rescatado por integrantes de la patrulla de la Guardia Civil, que iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar nada más sacarlo del mar.

Los trabajos de reanimación continuaron a la llegada de la Unidad Móvil de Emergencia (UME) del 061, cuyos sanitarios se hicieron cargo del paciente.

Trasladado en estado grave a Lorca

Un facultativo de la UME 061 informó de que, una vez estabilizado, el sexagenario fue trasladado en estado grave al hospital Rafael Méndez de Lorca, centro sanitario al que se avisó previamente de su llegada para preparar la asistencia en Urgencias.