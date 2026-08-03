Nadie reclama el cadáver de la víctima del crimen de Barriomar

El cadáver de la víctima del crimen de Barriomar, por cuyo homicidio hay tres hombres en prisión provisional, permanece en las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Murcia, ubicado junto al Reina Sofía, dado que nadie lo ha reclamado, tal y como confirman fuentes cercanas a la investigación.

Aunque el varón, al que apodaban ‘El Alemán’, está identificado (como un hombre de origen extranjero cuyas iniciales serían T. T.), oficialmente no se ha certificado que los restos mortales pertenezcan a esta persona, detallan las mismas fuentes.

Restos de sangre en el asfalto, horas después en la zona de Barriomar donde se produjo el crimen. / Juan Carlos Caval

Una prueba de ADN

Para llevar a cabo la identificación precisa, ha de hacerse una prueba de ADN. Mientras se recopila material genético de la víctima, el cuerpo se conserva en frío. La autoridad judicial decidirá qué hacer con los restos. En ningún caso, de momento, se podría cremar, al tratarse de la víctima de un crimen.

La autopsia determinó que ‘El Alemán’, cuyo cuerpo se halló cubierto de sangre, fue cosido a puñaladas y salvajemente golpeado en la cabeza con una barra metálica. En cuanto a las cuchilladas, las recibió principalmente en el torso y en el cuello. Fue linchado, presuntamente, por al menos ocho miembros de una misma familia: T. T. habría empezado una discusión con uno de ellos, llamado Pedro, y a la riña se irían sumando parientes de este varón, tras ser avisados. Lo mataron.

A llegar la Policía al lugar donde quedó tendido T. T. tras la agresión grupal, hallaron a este "tendido en el suelo con abundante sangrado". El cuerpo fue cubierto con una sábana, se alertó al forense y a la autoridad judicial de guardia y se llevó en un furgón hasta la morgue en la que sigue.

Ante el titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia el sábado, los ocho detenidos corroboraron lo que ya declararon en sede policial, ante los investigadores del Grupo de Homicidios: que actuaron en defensa propia. 'El Alemán', dijeron, estaba muy violento y, esa noche en cuestión, empezó él.