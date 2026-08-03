Emergencias
Herido un octogenario tras caer desde un tercer piso en Yecla
El hombre de 86 años quedó inconsciente tras el golpe
Un hombre de 86 años ha resultado herido tras caer de un tercer piso en Yecla. El domicilio se encuentra, concretamente, en la calle Caravaca del municipio.
El octogenario presenta politraumatismos y fue encontrado inconsciente por los agentes y sanitarios que se trasladaron hasta el lugar. Los familiares de la persona, dos mujeres de 84 y 81 años sufrieron ataques de ansiedad, por lo que también fueron atendidas.
El herido fue trasladado al Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron miembros de la Policía Local de Yecla y varios sanitarios que atendieron al octogenario y a sus familiares.
El 112 indica que, por el momento, se desconocen las circunstancias y las causas de la caída.
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