Detienen en Tenerife a una pareja de Murcia por maltratar en un restaurante a su hijo de 2 años

Dos vecinos de Murcia, un hombre y una mujer, fueron detenidos en Tenerife como presuntos autores de un delito de malos tratos hacia su hijo, un niño de dos años.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de julio en un establecimiento de restauración de Santa Cruz de Tenerife, adonde acudieron los progenitores junto al menor, según informó la Policía Nacional.

Según las declaraciones de los trabajadores del local, que dieron aviso al cuerpo de seguridad, durante la estancia en el restaurante el padre golpeó, zarandeó y cubrió en varias ocasiones con su mano la boca y la nariz del niño durante largos intervalos de tiempo, con la intención de que dejara de llorar. Los mismos testigos señalaron que la madre, lejos de reprender esta actitud, parecía incitar al padre a que continuara actuando así.

Tras conocer los hechos, los agentes iniciaron las oportunas labores de investigación con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar a los presuntos autores, cuya residencia habitual se encuentra en Murcia.

Finalmente, gracias a la colaboración establecida entre los grupos de menores de la Policía Nacional de Tenerife y de Murcia, el padre y la madre del pequeño fueron detenidos en la isla los días 20 y 21 de julio, respectivamente. Tras las diligencias correspondientes, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.