Dos detenidos en Los Alcázares por arrebatar casi 53.000 euros a una mujer cuando iba a ingresarlos en un banco de Alicante

La Policía Nacional detuvo a cuatro personas a las que se les imputan varios robos cometidos entre las localidades de Lorca y Hellín (Albacete), así como en la provincia de Alicante.

Las pesquisas arrancaron con la denuncia de una mujer que sufrió un robo violento cuando iba a realizar un ingreso de casi 53.000 euros en efectivo en un banco, explica el Cuerpo. El dinero era la recaudación de la empresa para la que trabajaba, encargándose ella de realizar los ingresos en el banco.

En su denuncia aclaró que pudo ser seguida por los autores del robo desde su lugar de trabajo hasta el banco, al haber podido presenciar terceras personas cómo introdujo el dinero en una bolsa. Los agentes detallan cómo los autores "aprovecharon que la denunciante no pudo aparcar su vehículo cerca de la sucursal, sino en una calle aledaña, por lo que pudieron perpetrar el robo sin que hubiese gente cerca, dando un fuerte tirón de la bolsa y haciendo caer a la víctima al suelo, momento en el que durante el forcejeo se rompió el asa y fue arrebatada".

A pocos metros le esperaba otro varón a bordo de un vehículo en el que huyeron del lugar, señala la Policía Nacional. Los investigadores pudieron averiguar que se trataba de un coche de alquiler.

Posteriormente, los agentes identificaron tanto a los dos autores del robo, dos varones de 61 y 62 años, como también a las dos personas que les facilitaron el vehículo con el que se desplazaron al lugar del robo y con el que huyeron, siendo un hombre y una mujer de 36 y 26 años, respectivamente.

Ya habían cometido otros robos en Lorca y Hellín

Tres de los detenidos, los varones, estaban en busca tras haber sido identificados como presuntos autores de robos e intentos de robo en los que empleaban diferentes métodos como "el pinchazo" o "la siembra". El primero de ellos lo utilizaron en Lorca para sustraerle el "bolso a una mujer del asiento de su vehículo", asegura el Cuerpo Nacional de Policía.

En esta técnica de robo callejero los ladrones dañan un neumático del coche de la víctima y mientras uno finge ayudarla y la distrae, otro aprovecha para robar las pertenencias que se hallen en el interior del vehículo.

Por otro lado, en la localidad de Hellín, en Albacete, intentaron robar a una persona 15.000 euros que acababa de sacar del banco, para lo que emplearon el denominado como método de "la siembra", que consiste en lanzar objetos al suelo, como llaves o monedas, para despistar a la víctima, mientras un cómplice roba sus pertenencias de un coche o cajero, explica el Cuerpo. En ella se explica que, como el afectado había observado a estas personas acercándose "en actitud sospechosa", desconfió de ellos y evitó el robo.

Finalmente, los agentes localizaron a los cuatro investigados, dos en Alicante y dos en la localidad de Los Alcázares, siendo detenidos por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, lesiones, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos, con antecedentes por hechos similares, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de las localidades de San Javier y Alicante.